Финансовые новости
- |
- 23.11.17
- |
- 18:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Розничные цены на топливо 23 ноября не изменились
17:56 23.11.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 23 ноября 2017 г. розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ остались без изменений, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 26.54 грн/л.
Цена бензина А-95 евро не изменилась и составляет 27.75 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 25.47 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 23 ноября 2017 г. не изменился в цене, которая составляет 12.50 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.0%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|26.54
|23.00
|0.00
|0.02
|Бензин А-95 евро
|27.75
|23.50
|0.00
|0.03
|Дизельное топливо Евро
|25.47
|22.89
|0.00
|0.03
|Сжиженный газ
|12.50
|11.05
|-0.00
|-0.10
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,44
|0,0
|28,31
|0,0
|25,95
|0,0
|12,60
|0,0
|ANP
|25,95
|0,0
|26,45
|0,0
|24,50
|0,0
|11,88
|0,0
|SHELL
|27,85
|-1,3
|28,86
|0,1
|26,36
|0,1
|12,73
|0,1
|WOG
|28,49
|0,0
|29,49
|0,0
|26,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|26,00
|0,0
|26,50
|0,0
|24,50
|0,0
|12,06
|0,0
|Кло
|26,29
|0,0
|26,89
|0,0
|25,89
|0,0
|12,99
|0,0
|ОККО
|28,46
|0,0
|29,45
|0,0
|26,96
|0,0
|13,02
|0,8
|ТНК
|26,58
|0,0
|26,98
|0,0
|25,56
|0,0
|12,74
|0,0
|Укрнафта
|26,00
|0,0
|26,50
|0,0
|24,50
|0,0
|11,90
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
23 ноября 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 1 коп/л) до 24.41 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась - на 1 коп/л) до 25.31 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.13% (3 коп/л) до 21.94 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 16 ноября по 23 ноября 2017 г. увеличилась на 0.3%, или 56.5 грн/т, и находится на уровне 21075.6 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 0.2%, или 41.7 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.41
|0.03
|-0.46
|3.66
|Бензин А-95 евро
|25.31
|-0.02
|-0.48
|5.11
|Дизельное топливо евро
|21.94
|0.13
|-0.73
|-4.17
Средняя мелкооптовая цена ДТ евро:
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В Мининфраструктуры хотят соединить 13 портов бетонной дорогой
ТОП-НОВОСТИ
|Гройсман не видит оснований для отстранения и.о. главы ФГИ из-за фигурирования в деле о незаконной приватизации
|Всю наличность из Луганска вывезли в Россию – разведка
|Генпрокуратура подготовила сообщение о подозрении и.о. председателя ФГИ Трубарову
|Путин спас Асада, но не сможет уйти из Сирии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Розничные цены на топливо 23 ноября не изменились
|В Мининфраструктуры хотят соединить 13 портов бетонной дорогой
|7 украинцев попали в Топ-100 новаторов Европы - Financial Times
|Генпрокуратура подготовила сообщение о подозрении и.о. председателя ФГИ Трубарову
|Нефть дешевеет на фоне низкой активности торгов, цена Brent опустилась до $63,02 за баррель
|Добыча газа ПАО Укргазвыдобування по итогам 2017г составит 15,2 млрд куб. м – Гройсман
|Госказначейство возместило 81,4 млрд гривен НДС с начала работы нового реестра возмещения налога
Это интересно
|Собеседование: 4 вопроса, чтобы принять решение
|Uber закупит десятки тысяч кроссоверов Volvo для парка робомобилей
|Хакеры похитили $31 млн в криптовалюте Tether USDT
|Стартап Confido заработал на ICO $374 000 и пропал
|Первый искусственный метеоритный дождь случится в 2019 году
|Google намерен фильтровать российскую пропаганду
|Умение лгать, говоря правду - куда оно ведет мир