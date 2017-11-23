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Цены на АЗС замерзли. Доля цены СУГ в отношение высокооктанового бензина сегодня ровно 45%
19:41 22.11.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 22 ноября 2017 г. отмечалось незначительное падение розничных цен на сжиженный газ, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 26.54 грн/л.
Цена бензина А-95 евро не изменилась и составляет 27.75 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 25.47 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 22 ноября 2017 г. немного подешевел на 0.1% (1.0 коп/л) до 12.50 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.0%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|26.54
|23.00
|0.01
|0.05
|Бензин А-95 евро
|27.75
|23.50
|0.01
|0.05
|Дизельное топливо Евро
|25.47
|22.89
|0.01
|0.04
|Сжиженный газ
|12.50
|11.05
|-0.05
|-0.02
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,44
|0,0
|28,31
|0,0
|25,95
|0,0
|12,60
|-2,0
|ANP
|25,95
|0,0
|26,45
|0,0
|24,50
|0,0
|11,88
|0,0
|SHELL
|27,87
|0,4
|28,86
|0,0
|26,36
|0,0
|12,73
|-0,3
|WOG
|28,49
|0,0
|29,49
|0,0
|26,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|26,00
|0,0
|26,50
|0,0
|24,50
|0,0
|12,06
|0,0
|Кло
|26,29
|0,0
|26,89
|0,0
|25,89
|0,0
|12,99
|0,0
|ОККО
|28,46
|0,0
|29,45
|0,0
|26,96
|0,0
|13,01
|0,0
|ТНК
|26,58
|0,0
|26,98
|0,0
|25,56
|0,0
|12,74
|0,0
|Укрнафта
|26,00
|0,0
|26,50
|0,0
|24,50
|0,0
|11,90
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
22 ноября 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.11% (3 коп/л) до 24.41 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась - на 0.1% (2 коп/л) до 25.32 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизилось в цене на 0.1% (1 коп/л) до 21.91 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 15 ноября по 22 ноября 2017 г. увеличилась на 0.4%, или 76.8 грн/т, и находится на уровне 21079.5 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 0.2%, или 39.6 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.41
|-0.11
|-0.56
|3.74
|Бензин А-95 евро
|25.32
|-0.07
|-0.39
|5.23
|Дизельное топливо евро
|21.91
|-0.06
|-1.19
|-4.12
Средняя мелкооптовая цена бензина А-92 евро:
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