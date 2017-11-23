Беларусь не восстановила в полном объеме поставки бензина в Украину

С 1 по 19 ноября в Украину было импортировано 49,3 тыс. т бензинов. Традиционно занимающая не менее 80% в украинском импорте бензинов Беларусь в ноябре обеспечила только половину поставок. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95».

В октябре из-за планового ремонта Мозырского НПЗ, а также переориентации поставок на экспорт через балтийские порты поставки белорусских бензинов упали со среднемесячных 82% до 30%. Завод возобновил производство в начале этого месяца, но в предыдущих объемах поставки в Украину пока не возобновлены. Источники enkorr связывают это с технологическими сложностями при наладке нового катализатора, установленного в ходе ремонта.

Снижение белорусских поставок частично компенсировано ростом импорта из Литвы. В октябре доля импорта литовских бензинов выросла со среднегодовых 12% до 59%, а за 19 дней ноября составила 45%. В этом году из Литвы в Украину поступает только А-95 и А-98. В структуре импорта А-95 доля Литвы в первые две декады ноября составила 69% (21,7 тыс. т из 31,7 тыс. т).

Бензин марки А-92 в Украину поступает от белорусских производителей, и за две декады его было поставлено 16,7 тыс. т. Это в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 г. (45 тыс. т).

По оценкам «A-95», в ноябре импорт бензинов составит 73 тыс. т. Это в 2 раза меньше, чем было импортировано в ноябре 2016 г. (144,5 тыс. т). Согласно прогнозу, по результатам этого месяца, импорт из Беларуси снизится в 3 раза - со 120 тыс. т в ноябре 2016 г. до 39 тыс. т. Поставки из Литвы - возрастут почти в два раза - до 33 тыс. т.

Напомним, в октябре резкое сокращение поставок из Беларуси привело к дефициту баланса А-92 в объеме 30-35 тыс. т, что составляет около 40% потребления этой марки. Потребление бензина А-92 в 2017 г. составляет 80-85 тыс. т в месяц. Из них на импорт приходится 40-45 тыс. т, которые на 98% наполняются из Беларуси.

Импорт в балансе бензинов по итогам 10 месяцев 2017 г. составил 59,7% (1,01 млн т при балансе 1,69 млн т).