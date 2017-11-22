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Нефть дорожает 22 ноября на данных API о снижении запасов в США
08:02 22.11.2017 |
Мировые цены на нефть растут в среду утром, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о запасах "черного золота" в США.
По состоянию на 06.51 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,64% - до 62,97 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,53%, до 57,7 доллара за баррель.
Согласно отчету API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 ноября, снизились на 6,356 миллиона баррелей, до 452,6 миллиона. При этом аналитики ожидали, что запасы уменьшатся в меньшей степени - на 1,5 миллиона баррелей.
Теперь инвесторы ожидают данных Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 ноября, снизились на 0,3%, или на 1,5 миллиона баррелей, до 457,5 миллиона баррелей.
Рост мировых нефтяных цен также поддерживают ожидания трейдерами продления сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Инвесторы надеются, что решение о продлении действия соглашения будет принято в Вене, 30 ноября, где пройдет встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи нефти, входящих и не входящих в ОПЕК.
"Результаты встречи в конечном итоге определят судьбу нефтяных цен на ближайшее будущее", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes).
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