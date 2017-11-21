В Украине 21 ноября отмечался незначительный рост розничных цен на бензин А-95

Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 26.54 грн/л., сообщает Терминал.



Цена бензина А-95 евро выросла на 1.0 коп/л до 27.75 грн/л.

Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 25.47 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 21 ноября 2017 г. не изменился в цене, которая составляет 12.51 грн/л.

Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.1%.

Средняя розничная цена на бензин А-95 Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 26.54 23.00 0.01 0.14 Бензин А-95 евро 27.75 23.50 0.02 0.19 Дизельное топливо Евро 25.47 22.89 0.01 0.13 Сжиженный газ 12.51 11.05 -0.01 -0.04

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 27,44 0,0 28,31 0,0 25,95 0,0 12,62 0,0 ANP 25,95 0,0 26,45 0,0 24,50 0,0 11,88 0,0 SHELL 27,86 0,0 28,86 0,0 26,36 0,0 12,73 0,0 WOG 28,49 0,0 29,49 0,0 26,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 26,00 0,0 26,50 0,0 24,50 0,0 12,06 0,0 Кло 26,29 0,0 26,89 0,0 25,89 0,0 12,99 0,0 ОККО 28,46 0,0 29,45 0,0 26,96 0,0 13,01 0,0 ТНК 26,58 0,0 26,98 0,0 25,56 0,0 12,74 0,0 Укрнафта 26,00 0,0 26,50 0,0 24,50 0,0 11,90 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

21 ноября 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.18% (4 коп/л) до 24.44 грн/л.

Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.10% (3 коп/л) до 25.34 грн/л.

В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.25% (5 коп/л) до 21.94 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 14 ноября по 21 ноября 2017 г. увеличилась на 0.3%, или 66.2 грн/т, и находится на уровне 21071.12 грн/т.

За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 0.1%, или 31.3 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 24.44 -0.18 -0.58 3.89 Бензин А-95 евро 25.34 -0.10 -0.50 5.37 Дизельное топливо евро 21.94 -0.25 -1.74 -4.04

Средняя мелкооптовая цена ДТ евро:



