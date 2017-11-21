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Нефть дорожает 21 ноября на ожиданиях снижения запасов в США, Brent торгуется у $62,4 за баррель
14:09 21.11.2017 |
Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов во вторник на ожиданиях снижения запасов топлива в США.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:26 EET увеличилась на $0,17 (0,27%) - до 62,39 доллара за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,14 (0,25%) - до 56,56 доллара за баррель.
Внимание трейдеров направлено на данные о запасах энергоносителей в США, которые будут опубликованы в 17:30 EET среду. По прогнозам аналитиков, запасы нефти упали на прошлой неделе на 2,25 млн баррелей. В предыдущие две недели запасы росли, что стало неприятным сюрпризом для рынка.
На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, как ожидается, запасы снизились на 700 тыс. баррелей.
Кроме того, участники нефтяного рынка готовятся к предстоящей встрече представителей государств ОПЕК+, которая состоится 30 ноября в Вене и на которой будет обсуждаться вопрос продления срока действующего соглашения об ограничении добычи нефти.
Ранее в поддержку продления сделки высказались представители Саудовской Аравии, крупнейшего производителя нефти в ОПЕК, а также профильные министры Ирана и ОАЭ.
Тем временем, министр энергетики РФ Александр Новак дал понять, что России еще предстоит сформировать окончательную позицию по вопросу о том, когда стоит принимать решение о продлении сделки. В конце октября он заявлял, что считает более целесообразным принимать такое решение не на предстоящем заседании ОПЕК+, а зимой 2018 года.
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