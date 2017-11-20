Финансовые новости
- |
- 20.11.17
- |
- 22:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В рознице цены на светлые нефтепродукты и СУГ не изменились 20 ноября, в мелком опте незначительное снижение
19:49 20.11.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 20 ноября 2017 г. отмечалось незначительное падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 26.54 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 27.74 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 25.47 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 20 ноября 2017 г в цене остался прежним - 12.51 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.1%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|26.54
|23.00
|-0.00
|0.18
|Бензин А-95 евро
|27.74
|23.50
|0.00
|0.21
|Дизельное топливо Евро
|25.47
|22.89
|0.01
|0.15
|Сжиженный газ
|12.51
|11.05
|-0.03
|-0.11
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,44
|0,0
|28,31
|0,0
|25,95
|0,0
|12,62
|0,0
|ANP
|25,95
|0,0
|26,45
|0,0
|24,50
|0,0
|11,88
|-1,1
|SHELL
|27,87
|1,3
|28,86
|0,2
|26,36
|0,5
|12,73
|0,0
|WOG
|28,49
|0,0
|29,49
|0,0
|26,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|26,00
|0,0
|26,50
|0,0
|24,50
|0,0
|12,06
|-0,4
|Кло
|26,29
|0,0
|26,89
|0,0
|25,89
|0,0
|12,99
|0,0
|ОККО
|28,46
|0,0
|29,45
|0,0
|26,96
|0,0
|13,01
|0,0
|ТНК
|26,58
|0,0
|26,98
|0,0
|25,56
|0,0
|12,74
|0,0
|Укрнафта
|26,00
|0,0
|26,50
|0,0
|24,50
|0,0
|11,90
|-2,4
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
20 ноября 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного меньше - на 0.1% (2 коп/л) до 24.49 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.18% (5 коп/л) до 25.37 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.18% (4 коп/л) до 21.99 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 13 ноября по 20 ноября 2017 г. увеличилась на 0.3%, или 62.6 грн/т, и находится на уровне 21067.48 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 0.1%, или 27.6 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.49
|-0.10
|-0.35
|4.11
|Бензин А-95 евро
|25.37
|-0.18
|-0.41
|5.51
|Дизельное топливо евро
|21.99
|-0.18
|-1.74
|-3.80
Средняя мелкооптовая цена ДТ евро:
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|После непродолжительного роста курс доллара на межбанке снова начал скатываться вниз
|Меркель считает, что новые выборы в Германии предпочтительнее формированию правительства меньшинства
|Посол о заявлениях белорусского КГБ: Идет нагнетание обстановки
|Евгений Кравцов: Не могу сказать, что Укрзалізниця существует без привязки к Дубневичам
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В рознице цены на светлые нефтепродукты и СУГ не изменились 20 ноября, в мелком опте незначительное снижение
|Цены на нефть падают, Brent подешевела до $61,75 за баррель
|Затраты на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 10 мес. увеличились на 8,6% - Госстат
|Оборот розничной торговли Украины в январе-октябре вырос на 8,2% - Госстат
|Хедж-фонды наращивают ставки на снижение нефтяных котировок
|Швейцарский трейдер DufEnergy намерен оформить лицензию на поставку газа в Украине
|Евгений Кравцов: Не могу сказать, что Укрзалізниця существует без привязки к Дубневичам
Это интересно
|Кабмин предложил ввести регистрацию авто на еврономерах
|Принадлежавшую российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву картину да Винчи продали за рекордную цену
|Компания BMW планирует к 2020 году перевести все производство на возобновляемые источники энергии
|Бывший техдиректор Hyperloop придумал дороги, разгоняющие машины до 320 км/ч
|Firefox Quantum — самое крупное обновление браузера со времён первой версии, если верить Mozilla
|Fisker научит электрокары заряжаться за минуту
|Налоговиков подозревают в помощи российским мошенникам в создании криптовалютной пирамиды