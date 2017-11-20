Хедж-фонды наращивают ставки на снижение нефтяных котировок

После того, как бычьи ставки на нефть марки Brent достигли рекордного уровня, а фьючерсные контракты выросли до двухлетних максимумов, хедж-фонды отступают, ощущая, что на данный момент ценовое ралли достигло своего предела, передает worldoil.

Ставки на снижение мировых цен выросли до максимума с июня, поскольку напряженность на Ближнем Востоке отошла на задний план. Фокус инвесторов переместился на саммит ОПЕК, где будет решаться вопрос о продлении и, возможно, углублении сделки ОПЕК+.

«Мы находимся на уровнях, при которых ценовая динамика имеет гребенчатую структуру», - сказал Джин Макгиллиан, менеджер по исследованиям рынка в Tradition Energy, Стэмфорд, шт. Коннектикут. «Сокращение предложения [сырой нефти], вероятно, приведет к началу очередного ралли».

Сомнения в отношении готовности России поддержать Саудовскую Аравию в продлении пакта о сокращении нефтедобычи, рекордная добыча на сланцевых месторождениях Соединенных Штатов и ухудшении прогноза спроса на «черное золото» Международным энергетическим агентством помогли остановить затяжной период роста цен.

При этом обеспокоенность повышенными геополитическими рисками на Ближнем Востоке, похоже, утихла. По крайней мере, на данном этапе, сказал Роб Хауорт из Управлении банковского надзора США в Сиэтле, которое контролировать около $150 млрд активов.

«Мы больше не видели конфликтов [в регионе]», - сказал он. «Чтобы цены резко выросли, требуются существенные перебои в поставках. Именно этого мы и не наблюдаем».

По итогам недели, завершившейся 14 ноября, хедж-фонды понизили свою чистую позицию по Brent - разницу между ставками на повышение цен и пари на снижение - на 1%, до 537 557 контрактов. Об этом свидетельствуют данные ICE Futures Europe. Шорты выросли на 8,7%, а длинные позиции - на 0,1%.

За тот же период позиция «нетто-бычьего» позиционирования по нефти марки WTI выросла на 10%, - до 349 712 контрактов, согласно Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Чистая длинная позиция на бензиновом бенчмарке США выросла на 11%, на дизельном - выросли на 3,3%. Но этот оптимизм также может угаснуть, поскольку фьючерсы на WTI отскочили от недавних максимумов, а коммерческие запасы нефти в США выросли за две недели более чем на 4 млн барр.

Кроме того, существуют риск, что ОПЕК не сможет расширить сокращение нефтедобычи с тем, чтобы компенсировать избытки, возникшие в результате роста добычи сланцевой нефти в США, сказал Хауорт.

«Я не рискую заявить, что мы переводим к более высокому ценовому диапазону ... В этом вопросе мы проявляем сдержанность», - резюмировал эксперт.

Как сообщал enkorr, Значительное давление на цены оказало ухудшение прогнозов по мировому спросу на нефть базирующимся в Париже Международным энергетическим агентством (МЭА). Его аналитики полагают, что в 2017 и 2018 гг. рост спроса на нефть снизится на 100 тыс. барр./сут (б/с), - до 1,5 и 1,3 млн б/с соответственно.

Среднегодовая цена на нефть марки Brent в 2018 г. снизится до $55/барр. на фоне роста добычи и пополнения товарных запасов сырья, говорится в прогнозе исследовательской компании Oxford Economics.