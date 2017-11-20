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Стоимость нефти снижается 20 ноября в ожидании встречи по соглашению ОПЕК+
07:31 20.11.2017 |
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром на ожиданиях встречи министров нефти и энергетики по сделке о сокращении нефтедобычи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.57 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,26% - до 62,56 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,16%, до 56,62 доллара за баррель.
Встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи "черного золота" пройдет в Вене 30 ноября. Трейдеров волнует, будет ли на встрече принято решение о продлении действия соглашения.
"Встреча ОПЕК по-прежнему остается ключевым фактором влияния на рынок под конец года", - считают аналитики банка Morgan Stanley, слова которых приводит агентство Рейтер. Однако, по их мнению, существует риск того, что решение о продлении сделки будет отложено.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня прошлого года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.
В то же время инвесторы продолжают отыгрывать данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о буровых установках в США. Согласно BHGE, по итогам завершившейся 17 ноября рабочей недели число буровых установок в стране выросло на 8 штук, или на 0,88%, до 915 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 327 штук, или в 1,6 раза. Число нефтяных буровых установок не изменилось за неделю, оставшись на уровне 738 штук. Количество газодобывающих установок увеличилось на 8 штук, или на 4,7%, до 177.
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