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Бензины и СУГ дорожают на копейку
22:27 16.11.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 16 ноября 2017 г. отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 1.0 коп/л до 26.54 грн/л,
Цена бензина А-95 евро - выросла на 1.0 коп/л до 27.74 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 25.47 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 16 ноября 2017 г. подорожал на 0.1% (1.0 коп/л) до 12.51 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.1%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|26.54
|23.00
|0.04
|0.89
|Бензин А-95 евро
|27.74
|23.50
|0.02
|0.94
|Дизельное топливо Евро
|25.47
|22.89
|0.02
|0.82
|Сжиженный газ
|12.51
|11.15
|0.08
|-0.27
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,44
|0,0
|28,31
|0,0
|25,95
|0,0
|12,62
|0,0
|ANP
|25,95
|0,0
|26,45
|0,0
|24,50
|0,0
|11,89
|0,0
|SHELL
|27,85
|0,0
|28,86
|0,0
|26,36
|0,5
|12,74
|0,0
|WOG
|28,49
|0,0
|29,49
|0,0
|26,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|26,00
|0,0
|26,50
|0,0
|24,50
|0,0
|12,06
|0,0
|Кло
|26,29
|0,0
|26,89
|0,0
|25,89
|0,0
|12,99
|0,0
|ОККО
|28,46
|0,0
|29,45
|0,0
|26,96
|0,0
|13,01
|5,3
|ТНК
|26,58
|0,0
|26,98
|0,0
|25,56
|0,0
|12,74
|0,0
|Укрнафта
|26,00
|0,0
|26,50
|0,0
|24,50
|0,0
|11,92
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
16 ноября 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного меньше - на 0.1% (2 коп/л) до 24.53 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного повысилась - на 0.1% (2 коп/л) до 25.44 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.32% (7 коп/л) до 22.11 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 09 ноября по 16 ноября 2017 г. увеличилась на 0.1%, или 14.3 грн/т, и находится на уровне 21019.15 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 0.2%, или 35.1 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.53
|-0.07
|0.99
|4.18
|Бензин А-95 евро
|25.44
|0.06
|0.82
|5.52
|Дизельное топливо евро
|22.11
|-0.32
|-1.89
|-2.64
Средняя мелкооптовая цена ДТ евро:
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