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Цены на нефть коррекционно растут 16 ноября после снижения на данных о росте запасов в США
07:47 16.11.2017 |
Мировые цены на нефть слабо растут в рамках коррекции после снижения накануне из-за данных о росте запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.58 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,18% - до 61,98 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,05%, до 55,36 доллара за баррель.
Данные Минэнерго США о неожиданном росте запасов нефти в стране оказали давление на нефтяные цены в ходе торгов предыдущего дня. Так, запасы за неделю, завершившуюся 10 ноября, выросли на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 459 миллионов баррелей. Эксперты ожидали, напротив, снижения показателя на 0,48%, или на 2,2 миллиона баррелей. Инвесторы обратили внимание и на данные по добыче, которая увеличилась на 0,26%, или на 25 тысяч баррелей в сутки, до 9,645 миллиона баррелей в сутки.
Теперь внимание трейдеров обращено к грядущей встрече министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении нефтедобычи, которая состоится 30 ноября в Вене. Инвесторы ожидают, что по результатам встречи сделка может быть продлена.
"ОПЕК, возглавляемая Саудовской Аравией, будет стремиться к тому, чтобы оказать поддержку рынку", - цитирует агентство Рейтер слова аналитика ASR Wealth Advisers Шейн Ченел (Shane Chanel).
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) в целях стабилизации рынка нефти договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления, а в мае продлено на девять месяцев - до конца марта 2018 года.
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