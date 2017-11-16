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В мелком опте цена дизтоплива продолжает снижение, а в рознице - рост
18:44 15.11.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 15 ноября 2017 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и снижение на сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0.1% (2.0 коп/л) до 26.53 грн/л,
Цена бензина А-95 евро выросла на 0.14% (4.0 коп/л) до 27.74 грн/л.
Дизельное топливо евро подорожало на 0.10% (3.0 коп/л) до 25.46 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 15 ноября 2017 г. подешевел на 0.1% (-1.0 коп/л) до 12.50 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.1%.
Средняя розничная цена на бензин А-95 на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|26.53
|23.00
|0.09
|1.00
|Бензин А-95 евро
|27.74
|23.50
|0.14
|1.01
|Дизельное топливо Евро
|25.46
|22.89
|0.10
|0.92
|Сжиженный газ
|12.50
|11.15
|-0.10
|-0.50
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,44
|0,0
|28,31
|0,0
|25,95
|0,0
|12,62
|0,0
|ANP
|25,95
|0,0
|26,45
|0,0
|24,50
|0,0
|11,97
|0,0
|SHELL
|27,06
|-0,1
|28,07
|-0,4
|25,66
|-0,4
|12,74
|-0,7
|WOG
|28,49
|0,0
|29,49
|0,0
|26,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|26,00
|0,0
|26,50
|0,0
|24,50
|0,0
|12,10
|-0,6
|Кло
|26,29
|10,0
|26,89
|10,0
|25,89
|0,0
|12,99
|0,0
|ОККО
|28,46
|0,0
|29,45
|0,0
|26,96
|0,0
|12,96
|0,0
|ТНК
|26,58
|0,0
|26,98
|0,0
|25,56
|0,0
|12,74
|0,0
|Укрнафта
|26,00
|0,0
|26,50
|0,0
|24,50
|0,0
|11,94
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
15 ноября 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро и снижение на дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 1 коп/л - до 24.57 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась и составляет 25.47 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.59% (13 коп/л) до 22.20 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 08 ноября по 15 ноября 2017 г. уменьшилась на 0.0%, или 4.8 грн/т, и находится на уровне 21002.67 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 0.3%, или 61.2 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.57
|-0.04
|1.46
|3.64
|Бензин А-95 евро
|25.47
|0.01
|1.18
|4.56
|Дизельное топливо евро
|22.20
|-0.59
|-1.60
|-2.50
Средняя мелкооптовая цена ДТ евро:
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