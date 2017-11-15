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Стоимость нефти снижается 15 ноября на данных по запасам нефти в США
07:40 15.11.2017 |
Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на данных Американского института нефти (API) по запасам нефти в США за неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.03 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,33% - до 61,38 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,17%, до 55,05 доллара за баррель.
По данным API, запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 10 ноября, на 6,5 миллиона баррелей против ожиданий аналитиков The Wall Street Journal снижения на 1,4 миллиона баррелей. Прогнозы аналитиков сильно разнились, при этом, согласно худшим ожиданиям, запасы должны были вырасти всего на 2,5 миллиона баррелей, что значительно ниже опубликованных данных.
Запасы бензина, по данным API, выросли на 2,39 миллиона против прогнозов на снижение на 1,1 миллиона. Запасы дистиллятов снизились на 2,53 миллиона. Аналитики ожидали их сокращения на 500 тысяч баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 1,8 миллиона баррелей.
Теперь инвесторы ожидают данных по запасам "черного золота" в США от управления энергетической информации Минэнерго США, которые будут опубликованы в 18.30 мск.
Рынок также продолжает реагировать на изменение прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) по спросу на сырье. Согласно прогнозу, спрос на нефть в мире в 2017 и 2018 годах снизится на 0,05 миллиона баррелей в сутки и 0,2 миллиона баррелей в сутки соответственно. В то же время, агентство понизило прогноз по росту спроса на нефть на 0,1 миллиона баррелей в сутки в 2017 году и 2018 году, до 1,5 миллиона баррелей в сутки и 1,3 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в 2017 году спрос на нефть в мире составит примерно 97,7 миллиона баррелей в сутки, а в 2018 году - 98,9 миллиона баррелей в сутки.
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