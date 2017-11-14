Citi ожидает снижения цены нефти до $54-55 за баррель в 2018г по мере достижения баланса на рынке

Стоимость нефти марки Brent к концу текущего года, скорее всего, составит около $60 за баррель на фоне сохранения дефицита предложения на рынке, сказал стратег Citi по энергетическому рынку Крис Мейн на встрече с журналистами во вторник в рамках EMEA Media Summit, организованного Citi.

В то же время эксперт ожидает снижения нефтяных котировок до $54-55 за баррель в 2018 году по мере достижения баланса между спросом и предложением на рынке нефти.

"Стоимость нефти Brent опустится до $54-55 за баррель за счёт достижения баланса между спросом и предложением на рынке нефти", - отметил он.

По прогнозам К.Мейна, в 2019 году цены на нефть снизятся еще больше - до $49 за баррель - на фоне роста предложения.

"Рынок нефти зависит от многих переменных. Так, например, динамика нефтяных котировок сильно зависит от тайминга соглашения об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+", - сказал он.