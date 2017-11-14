Финансовые новости
- |
- 14.11.17
- |
- 18:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Citi ожидает снижения цены нефти до $54-55 за баррель в 2018г по мере достижения баланса на рынке
17:20 14.11.2017 |
Стоимость нефти марки Brent к концу текущего года, скорее всего, составит около $60 за баррель на фоне сохранения дефицита предложения на рынке, сказал стратег Citi по энергетическому рынку Крис Мейн на встрече с журналистами во вторник в рамках EMEA Media Summit, организованного Citi.
В то же время эксперт ожидает снижения нефтяных котировок до $54-55 за баррель в 2018 году по мере достижения баланса между спросом и предложением на рынке нефти.
"Стоимость нефти Brent опустится до $54-55 за баррель за счёт достижения баланса между спросом и предложением на рынке нефти", - отметил он.
По прогнозам К.Мейна, в 2019 году цены на нефть снизятся еще больше - до $49 за баррель - на фоне роста предложения.
"Рынок нефти зависит от многих переменных. Так, например, динамика нефтяных котировок сильно зависит от тайминга соглашения об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+", - сказал он.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рост ВВП Украины в III кв.-2017 к III кв.-2016 замедлился до 2,1% - Госстат
ТОП-НОВОСТИ
|Стокгольмский арбитраж отложил решения по спорам "Нафтогаза" с "Газпромом" на конец декабря-2017 и конец февраля-2018 - "Нафтогаз"
|Три пунктика Суркова. Почему в ближайшие полгода Волкеру не стоит ездить в Белград
|Кремль предписал компаниям давать позитивные новости
|Похороны ЖЭКа и пеня. Что означает новый жилищно-коммунальный устав
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В январе-сентябре отрицательное сальдо внешней торговли составило $1,2 млрд
|Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-сентябре 2017г увеличилось почти в 2,2 раза
|Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами в январе-сентябре 2017г выросло на 15,3% - Госстат
|Рост ВВП Украины в III кв.-2017 к III кв.-2016 замедлился до 2,1% - Госстат
|Стокгольмский арбитраж отложил решения по спорам "Нафтогаза" с "Газпромом" на конец декабря-2017 и конец февраля-2018 - "Нафтогаз"
|Глава Cовета НБУ предлагает возобновить госрегулирование цен
|Citi ожидает снижения цены нефти до $54-55 за баррель в 2018г по мере достижения баланса на рынке
Это интересно
|Volkswagen работает над электромобилем Beetle
|Bentley построит новую модель из четырехдверного электрокара Porsche
|Генпрокуратура сообщила о подозрении лицам по делу об искусственном внедрении в Украине криптовалюты SwisCoin
|Как работают частные клубы новой волны
|Кабмин предлагает Раде ужесточить уголовную ответственность за нарушение ПДД в состоянии опьянения
|Кабмин решил сократить срок действия впервые выданного водительского удостоверения до 2 лет
|МВД предлагает ограничить скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч