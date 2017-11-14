Бензины и ДТ в рознице 14 ноября продолжают дорожать

С 13 по 14 ноября розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 1 коп./л - до 26,76 грн/л и до 27,49 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ также выросла на 1 коп./л - до 28,58 грн/л.

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 14 ноября, составила 25,29 грн/л (+1 коп./л).

В «А-95» отметили, что на станциях сети SOCAR все виды топлив подорожали на 20 коп./л: А-92 - до 28,49 грн/л, А-95 - до 29,49 грн/л, А-95+ - до 30,49 грн/л, ДТ- до 26,99 грн/л.

На 50 коп./л все виды топлив подорожали в сети «Автопорт»: А-92 - до 27,80 грн/л, А-95 - до 28,80 грн/л, А-95+ - до 29,10 грн/л, ДТ - до 26,30 грн/л.

Такие сети как Luxwen, KLO, «Катрал» и «Овис» повысили цены на 0,10-0,50 грн/л.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 14 ноября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 2,97 грн/л, А-95 - на 2,90 грн/л, А95+ - на 2,87 грн/л, а ДТ прибавило 3,37 грн./л.

На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 2,5-3грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 14/13 ноября 2017 г., грн/л: