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Информация об агентстве
Бензины и ДТ в рознице 14 ноября продолжают дорожать
12:45 14.11.2017 |
С 13 по 14 ноября розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 1 коп./л - до 26,76 грн/л и до 27,49 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ также выросла на 1 коп./л - до 28,58 грн/л.
Стоимость дизтоплива, по состоянию на 14 ноября, составила 25,29 грн/л (+1 коп./л).
В «А-95» отметили, что на станциях сети SOCAR все виды топлив подорожали на 20 коп./л: А-92 - до 28,49 грн/л, А-95 - до 29,49 грн/л, А-95+ - до 30,49 грн/л, ДТ- до 26,99 грн/л.
На 50 коп./л все виды топлив подорожали в сети «Автопорт»: А-92 - до 27,80 грн/л, А-95 - до 28,80 грн/л, А-95+ - до 29,10 грн/л, ДТ - до 26,30 грн/л.
Такие сети как Luxwen, KLO, «Катрал» и «Овис» повысили цены на 0,10-0,50 грн/л.
Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 14 ноября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 2,97 грн/л, А-95 - на 2,90 грн/л, А95+ - на 2,87 грн/л, а ДТ прибавило 3,37 грн./л.
На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 2,5-3грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 14/13 ноября 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Luxwen
|
26,49
|
0,50
|
27,49
|
0,50
|
x
|
x
|
25,49
|
0,50
|
Shell
|
27,13
|
0,00
|
28,13
|
0,00
|
30,37
|
0,00
|
25,68
|
0,00
|
SOCAR
|
28,49
|
0,20
|
29,49
|
0,20
|
30,49
|
0,20
|
26,99
|
0,20
|
SUN OIL
|
25,90
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
UPG
|
26,10
|
0,00
|
26,60
|
0,00
|
29,70
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
WOG
|
28,49
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
Автотранс
|
25,93
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
Параллель
|
27,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
29,29
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Авиас
|
25,95
|
0,00
|
26,45
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,57
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
23,83
|
0,00
|
KLO
|
26,29
|
0,10
|
26,89
|
0,10
|
29,19
|
0,00
|
25,89
|
0,00
|
Marshal
|
25,55
|
0,00
|
26,15
|
0,00
|
x
|
x
|
23,90
|
0,00
|
Восток
|
26,65
|
0,00
|
27,85
|
0,00
|
28,85
|
0,00
|
25,75
|
0,00
|
Катрал
|
25,79
|
0,00
|
26,97
|
0,10
|
26,99
|
0,10
|
24,57
|
0,00
|
Овис
|
25,26
|
0,30
|
25,74
|
0,30
|
29,46
|
0,00
|
23,52
|
0,00
|
ОККО
|
28,49
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
Маркет
|
25,84
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
x
|
x
|
23,96
|
0,00
|
Автопорт
|
27,80
|
0,50
|
28,80
|
0,50
|
29,10
|
0,50
|
26,30
|
0,50
|
Укрнафта
|
26,00
|
0,00
|
26,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
ZOG
|
25,89
|
0,00
|
26,39
|
0,00
|
26,89
|
0,00
|
24,89
|
0,00
|
Mango
|
25,69
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
25,24
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
26,76
|
0,01
|
27,49
|
0,01
|
28,58
|
0,01
|
25,29
|
0,01
|
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