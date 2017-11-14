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Цены на нефть ускорили снижение 14 ноября после прогнозов МЭА по спросу на сырье
13:51 14.11.2017 |
Мировые цены на нефть ускорили снижение на фоне прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) по спросу на сырье в 2017 и 2018 годах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.38 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4% - до 62,91 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,35%, до 56,55 доллара за баррель. До публикации доклада МЭА Brent дешевела на 0,17%, а WTI - на 0,25%.
МЭА во вторник понизило прогноз по спросу на нефть в мире на 2017 и 2018 годы на 0,05 миллиона баррелей в сутки и 0,2 миллиона баррелей в сутки соответственно.
Пересмотр прогноза связан, главным образом, с ростом цен на нефть, ожиданиями более теплой зимы и обновленными данными по рынку за август и сентябрь по рынку, пояснило МЭА.
Агентство также сообщило, что страны, не входящие в ОПЕК, в октябре выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 107% после 142% в сентябре, снизив добычу к октябрю 2016 года на 587 тысяч баррелей в день. В то же время страны картеля выполнили соглашение в октябре на 96% после 87% месяцем ранее.
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