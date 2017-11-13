Цены на бензин увеличатся на 1 грн/литр из-за роста мировых котировок и валютной нестабильности – эксперт

Розничные цены на бензин в Украине увеличатся на 1 грн/литр из-за роста мировых котировок и валютной нестабильности, прогнозирует директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Причина роста - мировой рынок, а также валютная нестабильность. Котировки начала ноября оказались очень высоки, например, по бензину они достигли $627, что на $70, или более чем на 10% выше октябрьских уровней (в среднем $557 дол/тонна). По дизтопливу ноябрьская котировка выше октябрьской на $25 (534 $/тонна). В эквиваленте указанный рост составляет более 1,5 грн на литре бензина и 70 коп на литре ДТ. Именно поэтому цены на бензин первыми отреагировали на подъем мировых котировок", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

С.Куюн отметил, что курс валют существенно меняется буквально каждый день, что добавляет нервозности для импортеров нефтепродуктов.

"Повышение котировок очень значительное, чтобы пройти незаметным для полностью зависимого от него украинского рынка. Не думаю, что АЗС протранслируют весь потенциал роста в 1,5 грн/литр, но скорее всего 1 грн/литр бензин прибавит. По дизельному топливу повышение не должно превысить 50 коп./литр. Есть надежда, что цены могут изменить направление, но в любом случае наш рынок уже подхватил повышательный тренд и теперь понадобится время, чтобы развернуться", - подитожил он.

Как сообщалось, средняя розничная цена бензина марки А-95 на украинских АЗС перешагнула отметку в $1/литр. В период с 3 по 10 ноября средняя цена бензина марки А-95 выросла на 1,2% (на 0,33 грн) – до 27,35 грн/литр.