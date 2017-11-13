Госрезерв предлагает возложить часть затрат на создание резерва нефти и нефтепродуктов на операторов рынка

Для создания, контроля и обновления минимального запаса нефти и нефтепродуктов Государственное агентство резерва Украины предлагает создать некоммерческую структуру, 70% которой будет принадлежать государству, 30% - распределено между операторами рынка. Об этом говорится в сообщении Госрезерва по результатам совещания с участниками рынка 8 ноября.

Предполагается, что для покрытия затрат на хранение стратегического запаса нефти и нефтепродуктов будет введен дополнительный сбор на розничную реализацию нефтепродуктов.

Базовым предприятием для хранения резерва нефти определено ПАО «Укранснафта», нефтепродуктов - комбинаты Госрезерва с привлечением операторов рынка с их собственными мощностями.

Госрезерв планирует, что минимальный запас будет на 30% состоять из нефти, на 70% - из нефтепродуктов. Под нефтепродуктами речь идет о бензине и ДТ в соответствии со структурой потребления - в соотношении 28:72.

Свои предложения Госрезерв планирует представить на рассмотрение Кабинета Министров в декабре.

Напомним, что Соглашение об ассоциации Украины и ЕС предусматривает обязательство Украины до конца 2022 г. сформировать минимальный запас нефти и нефтепродуктов в объеме более 2 млн т.

Как сообщал enkorr, Нефтегазовая ассоциация Украины предлагает при формировании стратегического резерва нефти и нефтепродуктов использовать модель формульного ценообразования.

Ранее, глава Секретариата Европейского энергетического сообщества Янез Копач заявил, что обеспокоен отсутствием прогресса Украины в вопросе создания страхового (резервного) запаса нефти.