Нефть слабо меняется 13 ноября, Brent торгуется у $63,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе торгов в понедельник, инвесторы полны оптимизма по поводу продления договора об ограничении добычи.

Цена январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 EET уменьшилась на 3 цента (0,05%) - до 63,49 доллара за баррель.

Нефть WTI с поставкой в декабре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала на 22 цента (0,39%) - до 56,95 доллара за баррель.

Ранее цены на нефть завершили ростом пятую неделю подряд на ожиданиях продления соглашения ОПЕК о сокращении нефтедобычи и геополитических рисках.

Тем временем аналитики JPMorgan Chase предупредили, что инвесторам стоит осторожнее относиться к последнему ралли, поскольку оно вызвано геополитикой, а не фундаментальными факторами.

При этом эксперты отмечают, что в случае обострения отношений между Саудовской Аравией и Ираном наценка составит порядка $15-20 за баррель.

Сокращение добычи нефти является единственно возможным вариантом по восстановлению рыночной стабильности, заявил ранее генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

В понедельник ОПЕК опубликовала очередной прогноз для спроса на мировом рынке. По сравнению с предыдущим прогнозом, оценка роста мирового спроса на нефть в 2017 году была повышена на 74 тыс. б/с, в 2018 году - на 130 б/с.

Соответственно, рост мирового спроса на нефть в 2017 году составит 1,53 млн б/с - до 96,94 млн б/с. Повышение прогноза ОПЕК объясняет большим, чем ожидалось, спросом на нефть в Китае.

ОПЕК отмечает, что в сентябре объем запасов стран ОЭСР снизился до 2,985 млрд баррелей, что превышает средний пятилетний уровень на 154 млн баррелей. Запасы нефти превысили пятилетний уровень на 129 млн баррелей, запасы нефтепродуктов на 25 млн баррелей.