С 9 по 10 ноября розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 9 коп./л - до 26,63 грн/л и до 27,35грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ выросла на 6 коп./л - до 28,41грн/л.

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 10 ноября, составила 25,19 грн/л (+8 коп./л).

В «А-95» отметили, что на станциях сети WOG все виды топлив подорожали на 50 коп./л: А-92 - до 28,49 грн/л, А-95 - до 29,49 грн/л, А-95+ - до 30,49 грн/л, ДТ - до 26,99 грн/л. На 20 коп./л все виды топлив подорожали в сети «Народна».

Такие сети как «Параллель», «Маркет», Marshal, «Автотехсервис» и Mango повысили цены на 0,17-0,50грн/л.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 10 ноября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 2,84 грн/л, А-95 - на 2,77 грн/л, А95+ - на 2,70 грн/л, а ДТ прибавило 3,28 грн./л.

На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 2,5-3грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 10/9 ноября 2017 г., грн/л: