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Нефть коррекционно дешевеет 10 ноября после роста на фоне новостей из Саудовской Аравии
08:34 10.11.2017 |
Нефть дешевеет после роста днем ранее, который был спровоцирован политическими событиями в Саудовской Аравии и сообщениями о возможном сокращении поставок нефти из этой страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.29 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,14%, до 63,84 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,1%, до 57,11 доллара за баррель.
Днем ранее стоимость обеих марок нефти увеличивалась на развитии политической ситуации в Саудовской Аравии и нарастании конфликта между Аравией и Ливаном.
Власти королевства в конце прошлой недели запустили антикоррупционную компанию. На данный момент вновь созданным Высшим комитетом по борьбе с коррупцией отданы распоряжения о задержании десятков бывших чиновников, предпринимателей, а также членов королевской семьи.
Кроме того, Саудовская Аравия в четверг попросила своих подданных покинуть Ливан после того, как премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке с поста премьера Ливана, находясь в Эр-Рияде. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.
В четверг в СМИ также появились сообщения о возможном сокращении экспорта нефти из Саудовской Аравии во все регионы в следующем месяце. Агентство Блумберг писало, что объемы поставок снизятся на 120 тысяч баррелей в день по сравнению с ноябрем. Участники рынка также ожидают американской статистики по динамике числа буровых установок в стране за неделю. По итогам недели, завершившейся 3 ноября, число буровых установок в США снизилось на 11 штук, или на 1,2%, до 898 штук. В годовом выражении число установок увеличилось на 329 штук, или в 1,6 раза.
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