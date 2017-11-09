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Информация об агентстве
Приват 9 ноября повысил цены на бензин и дизтопливо на 50 коп/л
12:37 09.11.2017 |
С 8 по 9 ноября крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» подняла цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сети «Авиас» бензин марки А-92 подорожал до 25,95 грн/л, А-95 - до 26,50 грн/л, А-95+ - до 27,00 грн/л, а дизтопливо - до 24,50 грн/л.
На станциях «Укрнафты» цены на бензин А-92 выросли до 26,00 грн/л, А-95 - до 26,50 грн/л, А-95+ - до 26,95 грн/л, дизтопливо - до 24,50 грн/л. На 40 коп/л подорожали все виды топлива в сети UPG.
Кроме того, на 3-50 коп./л цены на дизтопливо и бензины подорожали в сетях «БРСМ-Нафта», «Катрал», Mango и «Олас».
В «А-95» отметили, что средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 по состоянию на четверг выросла на 22 коп./л, до 26,53 грн/л и 27,26 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ выросла на 18 коп./л - до 28,34 грн/л, а дизтопливо подорожало до 25,10 грн/л (+22 коп./л).
Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 9 ноября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 2,75 грн/л, А-95 - на 2,68 грн/л, А95+ - на 2,64 грн/л, а ДТ прибавило 3,20 грн./л.
На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 2-2,5 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 9/8 ноября 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
26,98
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
25,75
|
0,00
|
Shell
|
27,13
|
0,00
|
28,13
|
0,00
|
30,43
|
0,00
|
25,68
|
0,00
|
SOCAR
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
SUN OIL
|
25,40
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
UPG
|
26,10
|
0,40
|
26,60
|
0,40
|
29,70
|
0,40
|
24,50
|
0,40
|
WOG
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
Автотранс
|
25,48
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
Параллель
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,79
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
Авиас
|
25,95
|
0,50
|
26,45
|
0,50
|
26,95
|
0,50
|
24,50
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
25,57
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
23,80
|
0,03
|
KLO
|
26,19
|
0,00
|
26,69
|
0,00
|
28,79
|
0,00
|
25,89
|
0,00
|
Marshal
|
25,05
|
0,00
|
25,65
|
0,00
|
x
|
x
|
23,40
|
0,00
|
Восток
|
26,05
|
0,00
|
27,25
|
0,00
|
28,25
|
0,00
|
25,35
|
0,00
|
Надежда
|
25,49
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
Катрал
|
25,69
|
0,10
|
26,77
|
0,10
|
26,79
|
0,10
|
24,27
|
0,10
|
ОККО
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
Олас
|
26,40
|
0,60
|
26,90
|
0,40
|
27,50
|
0,00
|
24,90
|
0,50
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
25,50
|
0,00
|
26,04
|
0,00
|
26,88
|
0,00
|
23,88
|
0,00
|
Укрнафта
|
26,00
|
0,50
|
26,50
|
0,50
|
27,00
|
0,50
|
24,50
|
0,50
|
ZOG
|
25,89
|
0,00
|
26,39
|
0,00
|
26,89
|
0,00
|
24,89
|
0,00
|
Mango
|
25,39
|
0,20
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
24,94
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
26,53
|
0,22
|
27,26
|
0,22
|
28,34
|
0,18
|
25,10
|
0,22
|
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