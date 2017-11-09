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Информация об агентстве
Автогаз в рознице 8 ноября подешевел на 1-55 коп./л
14:46 08.11.2017 |
С 7 на 8 ноября стоимость автогаза в некоторых сетях АЗС снизилась на 1-55 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на 50 коп./л и 55 коп коп./л - до 13,45 грн/л и 13,35 грн/л - СУГ подешевел в сетях Route 20 и «Азовнефтепродукт». Такие сети, как Shell, «Автотехсервис» и ZOG снизили цену продукта на 1-30 коп./л.
В «А-95» отметили, что средняя цена СУГ по Украине 8 ноября составляет 12,72 грн/л.
Напомним, по итогам октября розничные цены автогаза в среднем по стране снизились на 5% (63 коп./л).
Стоимость автогаза на АГЗС на 8 ноября 2017 г., грн/л
|
Оператор
|
LPG
|
8 нояб.
|
+/-
|
AMIC
|
12,63
|
0,00
|
Shell
|
12,82
|
-0,01
|
SOCAR
|
13,21
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,50
|
0,00
|
UPG
|
12,23
|
0,00
|
WOG
|
12,92
|
0,00
|
Автотранс
|
12,98
|
0,00
|
Параллель
|
13,99
|
0,00
|
Авиас
|
12,32
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,78
|
0,00
|
KLO
|
12,99
|
0,00
|
Автотехсервис
|
12,40
|
-0,30
|
Восток
|
12,55
|
0,00
|
Route 20
|
13,45
|
-0,50
|
Овис
|
12,36
|
0,00
|
ОККО
|
12,98
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
13,35
|
-0,55
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,78
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,39
|
0,00
|
ZOG
|
12,29
|
-0,20
|
Mango
|
12,45
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
12,72
|
-0,01
|
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