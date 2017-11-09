Автогаз в рознице 8 ноября подешевел на 1-55 коп./л

С 7 на 8 ноября стоимость автогаза в некоторых сетях АЗС снизилась на 1-55 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на 50 коп./л и 55 коп коп./л - до 13,45 грн/л и 13,35 грн/л - СУГ подешевел в сетях Route 20 и «Азовнефтепродукт». Такие сети, как Shell, «Автотехсервис» и ZOG снизили цену продукта на 1-30 коп./л.

В «А-95» отметили, что средняя цена СУГ по Украине 8 ноября составляет 12,72 грн/л.

Напомним, по итогам октября розничные цены автогаза в среднем по стране снизились на 5% (63 коп./л).

Стоимость автогаза на АГЗС на 8 ноября 2017 г., грн/л