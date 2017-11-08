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Нефть продолжает дешеветь 8 ноября в рамках коррекции
07:51 08.11.2017 |
Цены на нефть демонстрируют негативную динамику в среду утром в продолжение коррекции, начатой днем ранее, после того, как в понедельник стоимость "черного золота" обновила максимальные отметки с 2015 года на фоне новостей из Саудовской Аравии, следует из данных торгов.
По состоянию на 07.05 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22% - до 63,55 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,38% - до 56,98 доллара за баррель.
"Трейдеры сделали шаг назад, чтобы оценить влияние со стороны увеличения геополитических рисков", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.
Накануне стоимость марки Brent преодолела отметку в 64 доллара за баррель, а цена на нефть марки WTI превысила 57 долларов: это произошло впервые с лета 2015 года. Рост цен на нефть в понедельник ряд экспертов связали с задержанием членов королевской семьи, министров и бизнесменов в Саудовской Аравии. В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, в число которых вошли члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели.
Также участники торгов не оставили без внимания данные Американского института нефти (API). API сообщил в ночь на среду о снижении запасов нефти в США за минувшую неделю на 1,56 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали снижения показателя на 2,7 миллиона баррелей. Неделей ранее показатель сократился на 5,1 миллиона баррелей.
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