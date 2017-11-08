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Цены на бензины и ДТ 7 ноября выросли на 5-50 коп./л
13:45 07.11.2017 |
С 6 по 7 ноября розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Бензины А-95 и А-95+ в сети SUN OIL подорожали на 50 коп/л - до 26,40 грн/л и 27,40 грн/л, соответственно.
На станциях сети Shell все виды бензинов подорожали на 7 коп./л: А-92 - до 27,13 грн/л, А-95 - до 28,13 грн/л, А-95+ - до 30,43 грн/л. ДТ на станциях Shell подорожало на 5 коп./л - до 25,68 грн/л. На 10 коп./л подорожало дизтопливо и бензин марки А-92 в сети «Катрал».
В «А-95» отметили, что средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 по состоянию на вторник составили 26,31 грн/л и 27,04 грн/л (+1 коп./л), соответственно. Цена бензина А-95+ выросла на 2 коп./л - до 28,15 грн/л, а дизтопливо осталось на уровне 6 ноября - 24,86 грн/л.
Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 7 ноября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 2,53 грн/л, А-95 - на 2,46 грн/л, А95+ - на 2,46 грн/л, а ДТ прибавило 2,98 грн./л.
На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 2-2,5 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 7/6 ноября 2017 г., грн/л:
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