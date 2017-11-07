Финансовые новости
- |
- 07.11.17
- |
- 11:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нефть незначительно дешевеет 7 ноября после обновления максимальных отметок днем ранее
07:43 07.11.2017 |
Цены на нефть демонстрируют незначительную негативную динамику во вторник утром в рамках коррекции после того, как в понедельник стоимость "черного золота" обновила максимальные отметки с 2015 года на фоне новостей из Саудовской Аравии, следует из данных торгов.
По состоянию на 06.43 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12% - до 64,19 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,01% - до 57,34 доллара за баррель.
Накануне стоимость марки Brent преодолела отметку в 64 доллара за баррель, а цена на нефть марки WTI превысила 57 долларов: это произошло впервые с лета 2015 года. Рост цен на нефть в понедельник ряд экспертов связали с задержанием членов королевской семьи, министров и бизнесменов в Саудовской Аравии. В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, в число которых вошли члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели.
"Мы ожидаем, что стоимость WTI может превысить 60 долларов, а Brent, возможно, преодолеет отметку в 70 долларов уже к концу года", - отмечает аналитик ASR Wealth Advisers Шейн Ченел (Shane Chanel), которого цитирует агентство Рейтер.
В то же время коррекцию на рынке ограничивают ожидания продления венской сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Министерская встреча стран-участниц соглашения, на которой будут обсуждаться перспективы его дальнейшего продления, пройдет 29 ноября в Вене.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Международные резервы НБУ в октябре выросли на 4% до $18,7 млрд
ТОП-НОВОСТИ
|Кто возглавит МИД Польши и почему звучат жесткие заявления об Украине
|На фронте сохраняется некое подобие перемирия со вспышками обострения
|Банки залили межбанк валютой
|Волкер: У РФ есть два варианта действий на Донбассе - кипрской опции не дано
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Международные резервы НБУ в октябре выросли на 4% до $18,7 млрд
|В "деле Мартыненко" появились новые подозреваемые
|За 9 месяцев доля безналичных расчетов платежными картами увеличилась на 3,1 п.п. до 38,6%
|Нефть незначительно дешевеет 7 ноября после обновления максимальных отметок днем ранее
|Золото немного выросло в цене 6 ноября на ослаблении доллара
|Украина удвоила импорт угля - больше половины купила в России
Это интересно
|На Манхэттене построят ультратонкий небоскреб
|Состоялся дебют смартфонов OPPO R11s и R11s Plus с экранами 18:9
|В деле полковника МВД РФ Захарченко всплыли новые миллионы
|BMW, Daimler, Ford и VW создали совместную сеть электрозаправок
|Уроженца Украины арестовали в США за мошенничество с криптовалютой
|ЕС формирует "батарейный альянс" для эры электромобилей
|Обнаружен ворующий криптовалюту троян CryptoShuffler