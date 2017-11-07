Нефть незначительно дешевеет 7 ноября после обновления максимальных отметок днем ранее

Цены на нефть демонстрируют незначительную негативную динамику во вторник утром в рамках коррекции после того, как в понедельник стоимость "черного золота" обновила максимальные отметки с 2015 года на фоне новостей из Саудовской Аравии, следует из данных торгов.

По состоянию на 06.43 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12% - до 64,19 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,01% - до 57,34 доллара за баррель.

Накануне стоимость марки Brent преодолела отметку в 64 доллара за баррель, а цена на нефть марки WTI превысила 57 долларов: это произошло впервые с лета 2015 года. Рост цен на нефть в понедельник ряд экспертов связали с задержанием членов королевской семьи, министров и бизнесменов в Саудовской Аравии. В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, в число которых вошли члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели.

"Мы ожидаем, что стоимость WTI может превысить 60 долларов, а Brent, возможно, преодолеет отметку в 70 долларов уже к концу года", - отмечает аналитик ASR Wealth Advisers Шейн Ченел (Shane Chanel), которого цитирует агентство Рейтер.

В то же время коррекцию на рынке ограничивают ожидания продления венской сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Министерская встреча стран-участниц соглашения, на которой будут обсуждаться перспективы его дальнейшего продления, пройдет 29 ноября в Вене.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года.