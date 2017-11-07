Дизтопливо в опте подешевело на 370 грн/т – до 26 210 грн/т

6 ноября железнодорожные партии дизельного топлива подешевели на 370 грн/т - до 26 210 грн/т. При этом цены реальных сделок в понедельник на новгородский ресурс опускались до 25 500 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

С дизтопливом в понедельник на ст. Новоград-Волынский вышли семь компаний: «Темиртранс-Захид», «Сан Ойл», «Анвитрейд», «Закарпатнефтепродукт-М», «Глуско Украина», «Е.Коннект» и «Альянс Энерго Трейд». Минимальная цена предложения составила 26 000 грн/т, максимальная - 27 000 грн/т. При этом цены реальных сделок опускались до 25 500 грн/т.

ЗНГК, «Альянс Ойл Трейдинг» продавали белорусское топливо в Киевской и Житомирской областях области по 25 900-26 500 грн/т. Литовское дизтопливо по 26 500 грн/т в Коростене предлагала «Параллель». «Альянс Энерго Трейд» торговала кременчугским ресурсом по 26 7500 грн/т.

Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 6 ноября выросла на 520 грн/т - до 32 400 грн/т. Белоруским ресурсом в Киевской области торговала ЗНГК по 32 900 грн/т. Кременчугскую «пятерку» «Укртатнафта» выставляла по 31 900 грн/т.

Бензин марки А-92 в понедельник подорожал на 420 грн/т - до 31 050 грн/т. «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» торговали кременчугским ресурсом по 30 900-31 200 грн/т, а ЗНГК - белоруской «двойкой» по 32 900-33 000 грн/т в Коростене и Василькове.

Мелкооптовые партии дизтоплива за выходные подешевели на 23 коп./л - до 22,76 грн/л. В понедельник «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 22,20 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Укрпалетсистем» и «Укроилпродукт» - держат цены на уровне 22,00-22,10 грн/л. В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали «Глуско Украина», ВД «Интер», «Анвитрейд», «Темиртранс-Захид», «Бизнес Солюшнс» и «Инфестнефтепродукт», по 22,05-22,50 грн/л. «Оранж Ойл» торговал индийским продуктом в Одесской области по 22,40 грн/т.