Финансовые новости
- |
- 07.11.17
- |
- 02:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нефть резко подорожала после ареста саудовских принцев
16:05 06.11.2017 |
Нефть марки Brent обновила двухлетний максимум, подорожав в понедельник до 62,81 доллара, на фоне задержания саудовских принцев и гибели высокопоставленных чиновников в авиакатастрофе на границе с Йеменом.
По данным на 15:00 EET Brent торгуется на лондонской бирже по цене 62,61 доллара. Ранее подобная ставка была зафиксирована в ноябре 2015 года.
В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 влиятельных лиц страны, в число которых вошли члены королевской семьи, министры, военные и предприниматели.
В тот же день в авиакатастрофе на юге страны погиб принц Мансур бен Мукрин. На борту вертолета находились также другие высокопоставленные чиновники.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Волкер: У РФ есть два варианта действий на Донбассе - кипрской опции не дано
|Полтавские рейдеры с "ДНРовским" хвостом: Кто хочет захватить агрофирму
|Юристы Порошенко ответили на новые офшорные расследования
|Обострение под Донецком. "Гибриды" празднуют 7 ноября и выделываются перед Волкером
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина удвоила импорт угля - больше половины купила в России
|Дизтопливо в опте подешевело на 370 грн/т – до 26 210 грн/т
|Банки поддерживают законопроект о публичности акционерных обществ, - НБУ
|Нефть резко подорожала после ареста саудовских принцев
|Украина за 10 мес. экспортировала электроэнергию на $209 млн
|Суд снял арест со счетов украинской дочерней компании нидерландской Trafigura
|Крупнейшим получателем возмещения НДС в октябре 2017г второй месяц подряд остается ММК им. Ильича
Это интересно
|В деле полковника МВД РФ Захарченко всплыли новые миллионы
|BMW, Daimler, Ford и VW создали совместную сеть электрозаправок
|Уроженца Украины арестовали в США за мошенничество с криптовалютой
|ЕС формирует "батарейный альянс" для эры электромобилей
|Обнаружен ворующий криптовалюту троян CryptoShuffler
|7 мифов о личных финансах
|В Швеции появился «краудфандинговый» производитель электрокаров