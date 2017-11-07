За выходные ДТ и бензины в рознице незначительно подорожали

С 3 по 6 ноября розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 1 коп./л - до 26,31 грн/л и до 27,03 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ также выросла на 1 коп./л - до 28,13 грн/л.

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 6 ноября, составила 24,86 грн/л (+1 коп./л).

В «А-95» отметили, что на станциях сети Shell все виды бензинов подорожали на 10 коп./л: А-92 - до 27,07 грн/л, А-95 - до 28,07 грн/л, А-95+ - до 30,37 грн/л. ДТ на станциях Shell подорожало на 8 коп./л - до 25,63 грн/л. На 30 коп./л - до 23,40 грн/л - дизтопливо подорожало в сети Marshal.

Такие сети как «БРСМ-Нафта», «Катрал», «Автопорт», «Татнефть» и «Азовнефтепродукт» повысили цены на топливо на 0,06-0,30 грн/л.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 6 ноября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 2,53 грн/л, А-95 - на 2,45 грн/л, А95+ - на 2,44 грн/л, а ДТ прибавило 2,98 грн./л.

На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 2-2,5 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 6/3 ноября 2017 г., грн/л: