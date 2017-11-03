В течение недели СУГ в цене снижался, светлые нефтепродукты росли

В Украине с 27 октября по 03 ноября 2017 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и понижение цен на сжиженный газ, сообщает Терминал.



Бензин А-92 евро подорожал на 1.69% (43.0 коп/л) до 26.07 грн/л.

Бензин А-95 евро вырос в цене на 1.56% (42.0 коп/л) до 27.24 грн/л,

Дизельное топливо евро, подорожало на 2.68% (65.0 коп/л) до 25.05 грн/л,

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 0.61% (8.0 коп/л) до 12.59 грн/л.

Средняя розничная цена на бензин А-92 Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Средняя розничная цена на бензин А-95 Евро на украинских заправках:

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 26.07 23.00 0.06 1.69 Бензин А-95 евро 27.24 23.50 0.08 1.56 Дизельное топливо Евро 25.05 22.69 0.16 2.68 Сжиженный газ 12.59 11.15 -0.03 -0.61





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 26,98 34,0 27,81 48,0 25,66 50,0 12,63 9,0 ANP 25,45 50,0 25,95 50,0 24,00 100,0 12,00 -8,2 SHELL 27,06 70,1 28,06 69,1 25,66 59,9 12,82 -2,8 WOG 27,99 50,0 28,99 50,0 26,49 50,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 25,50 50,0 26,00 50,0 24,00 10,0 12,12 -5,9 Кло 26,19 40,0 26,69 40,0 25,89 50,0 12,99 0,0 ОККО 27,96 49,9 28,95 49,9 26,46 49,9 12,97 -11,9 ТНК 26,05 2,0 26,98 0,0 25,15 57,7 12,98 0,0 Укрнафта 25,50 50,0 26,00 50,0 24,00 100,0 12,01 -2,5

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 27 октября по 03 ноября 2017 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 0.97% (23.0 коп/л) до 23.75 грн/л,

Бензин А-95 подорожал на 1.75% (42.0 коп/л) до 24.59 грн/л.

Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю понизились в цене на 0.7% (10.0 коп/л) до 22.93 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 27 октября по 03 ноября 2017 г. уменьшилась на 0.0%, или 1.8 грн/т, и находится на уровне 21018.12 грн/т.

За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 1.3%, или 285.3 грн/т.





Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 23.75 23.20 0.55 0.97 Бензин А-95 евро, грн/л 24.59 23.90 0.63 1.75 Дизельное топливо Евро, грн/л 22.93 22.40 -0.67 -0.43 Сжиженный газ, грн/т 21018.12 18837.00 -0.01 -0.01

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро:

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро:

Средняя мелкооптовая цена на бензин ДТ евро:

Средняя мелкооптовая цена на СПБТ:



