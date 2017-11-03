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В течение недели СУГ в цене снижался, светлые нефтепродукты росли
18:02 03.11.2017 |
В Украине с 27 октября по 03 ноября 2017 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и понижение цен на сжиженный газ, сообщает Терминал.
Бензин А-92 евро подорожал на 1.69% (43.0 коп/л) до 26.07 грн/л.
Бензин А-95 евро вырос в цене на 1.56% (42.0 коп/л) до 27.24 грн/л,
Дизельное топливо евро, подорожало на 2.68% (65.0 коп/л) до 25.05 грн/л,
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 0.61% (8.0 коп/л) до 12.59 грн/л.
Средняя розничная цена на бензин А-92 Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
Средняя розничная цена на бензин А-95 Евро на украинских заправках:
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|26.07
|23.00
|0.06
|1.69
|Бензин А-95 евро
|27.24
|23.50
|0.08
|1.56
|Дизельное топливо Евро
|25.05
|22.69
|0.16
|2.68
|Сжиженный газ
|12.59
|11.15
|-0.03
|-0.61
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|26,98
|34,0
|27,81
|48,0
|25,66
|50,0
|12,63
|9,0
|ANP
|25,45
|50,0
|25,95
|50,0
|24,00
|100,0
|12,00
|-8,2
|SHELL
|27,06
|70,1
|28,06
|69,1
|25,66
|59,9
|12,82
|-2,8
|WOG
|27,99
|50,0
|28,99
|50,0
|26,49
|50,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|25,50
|50,0
|26,00
|50,0
|24,00
|10,0
|12,12
|-5,9
|Кло
|26,19
|40,0
|26,69
|40,0
|25,89
|50,0
|12,99
|0,0
|ОККО
|27,96
|49,9
|28,95
|49,9
|26,46
|49,9
|12,97
|-11,9
|ТНК
|26,05
|2,0
|26,98
|0,0
|25,15
|57,7
|12,98
|0,0
|Укрнафта
|25,50
|50,0
|26,00
|50,0
|24,00
|100,0
|12,01
|-2,5
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 27 октября по 03 ноября 2017 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 0.97% (23.0 коп/л) до 23.75 грн/л,
Бензин А-95 подорожал на 1.75% (42.0 коп/л) до 24.59 грн/л.
Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю понизились в цене на 0.7% (10.0 коп/л) до 22.93 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 27 октября по 03 ноября 2017 г. уменьшилась на 0.0%, или 1.8 грн/т, и находится на уровне 21018.12 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 1.3%, или 285.3 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|23.75
|23.20
|0.55
|0.97
|Бензин А-95 евро, грн/л
|24.59
|23.90
|0.63
|1.75
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|22.93
|22.40
|-0.67
|-0.43
|Сжиженный газ, грн/т
|21018.12
|18837.00
|-0.01
|-0.01
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро:
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро:
Средняя мелкооптовая цена на бензин ДТ евро:
Средняя мелкооптовая цена на СПБТ:
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