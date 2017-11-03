Бензины и ДТ 3 ноября в рознице продолжают дорожать

С 2 по 3 ноября розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 1 коп./л и 2 коп./л - до 26,30 грн/л и до 27,02 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ выросла на 1 коп./л - до 28,13 грн/л.

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 3 ноября, составила 24,86 грн/л (+2 коп./л).

В «А-95» отметили, что на станциях сети SOCAR все виды бензинов подорожали на 25 коп./л: А-92 - до 27,99 грн/л, А-95 - до 28,99 грн/л, А-95+ - до 29,99грн/л и ДТ - до 26,49 грн/л. Также на 13 коп./л подорожали все виды топлив в сети «Параллель».

Такие сети как Shell, «БРСМ-Нафта», «Восток» и «Олас» повысили цены на топливо на 0,03-0,60 грн/л.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 3 ноября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 2,52 грн/л, А-95 - на 2,424грн/л, А95+ - на 2,43 грн/л, а ДТ прибавило 2,97 грн./л.

На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 2-2,5 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 3/2 ноября 2017 г., грн/л: