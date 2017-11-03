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Константин Кушнер
Бензины и ДТ 3 ноября в рознице продолжают дорожать
13:08 03.11.2017 |
С 2 по 3 ноября розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 1 коп./л и 2 коп./л - до 26,30 грн/л и до 27,02 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ выросла на 1 коп./л - до 28,13 грн/л.
Стоимость дизтоплива, по состоянию на 3 ноября, составила 24,86 грн/л (+2 коп./л).
В «А-95» отметили, что на станциях сети SOCAR все виды бензинов подорожали на 25 коп./л: А-92 - до 27,99 грн/л, А-95 - до 28,99 грн/л, А-95+ - до 29,99грн/л и ДТ - до 26,49 грн/л. Также на 13 коп./л подорожали все виды топлив в сети «Параллель».
Такие сети как Shell, «БРСМ-Нафта», «Восток» и «Олас» повысили цены на топливо на 0,03-0,60 грн/л.
Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 3 ноября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 2,52 грн/л, А-95 - на 2,424грн/л, А95+ - на 2,43 грн/л, а ДТ прибавило 2,97 грн./л.
На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 2-2,5 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 3/2 ноября 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
26,98
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
25,75
|
0,00
|
Shell
|
26,97
|
0,03
|
27,97
|
0,03
|
30,27
|
0,03
|
25,56
|
0,03
|
SOCAR
|
27,99
|
0,25
|
28,99
|
0,25
|
29,99
|
0,25
|
26,49
|
0,25
|
SUN OIL
|
25,40
|
0,00
|
25,90
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
UPG
|
25,70
|
0,00
|
26,20
|
0,00
|
29,30
|
0,00
|
24,10
|
0,00
|
WOG
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
Автотранс
|
25,48
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
Параллель
|
26,99
|
0,13
|
27,99
|
0,13
|
28,79
|
0,13
|
25,49
|
0,13
|
Авиас
|
25,45
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
26,45
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,37
|
0,00
|
25,87
|
0,00
|
26,70
|
0,00
|
23,60
|
0,11
|
KLO
|
26,19
|
0,00
|
26,69
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
25,89
|
0,00
|
Marshal
|
25,05
|
0,00
|
25,65
|
0,00
|
x
|
x
|
23,10
|
0,00
|
Восток
|
26,05
|
0,00
|
27,25
|
0,00
|
28,25
|
0,00
|
25,35
|
0,60
|
Надежда
|
25,49
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
Овис
|
24,96
|
0,00
|
25,44
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
23,34
|
0,00
|
ОККО
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
Олас
|
25,80
|
0,10
|
26,50
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
24,40
|
0,20
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
25,44
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
26,82
|
0,00
|
23,58
|
0,00
|
Укрнафта
|
25,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
26,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
ZOG
|
25,89
|
0,00
|
26,39
|
0,00
|
26,89
|
0,00
|
24,89
|
0,00
|
Mango
|
25,19
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
24,74
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
26,30
|
0,01
|
27,02
|
0,01
|
28,13
|
0,01
|
24,86
|
0,02
|
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