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Приват 3 октября опустили цену автогаза на 11-15 коп./л
12:58 03.11.2017 |
Со 2 на 3 ноября стоимость автогаза в сетях АЗС «Укрнафта» и «Авиас» снизилась на 11-15 коп./л. Средняя по стране цена газа на «Авиас» составляет 12,32 грн/л, на «Укрнафте» - 12,40 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Другие операторы рынка за прошедшие сутки цены практически не меняли. На 45 коп./л до 12,50 шгрн/л цену снизила ровенская сеть «Олас». За счет снижения на «Привате» средние цены автогаза по стране опустились на 4 коп./л до 12,75 грн/л.
Напомним, по итогам октября розничные цены автогаза в среднем по стране показали снижение 5% (63 коп./л).
Стоимость автогаза на АГЗС на 3 ноября 2017 г., грн/л
|
Оператор
|
Цена
|
Динамика ко 2 ноября
|
AMIC
|
12,73
|
0,01
|
Shell
|
12,86
|
-0,02
|
SOCAR
|
13,21
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,50
|
0,00
|
UPG
|
12,23
|
0,00
|
WOG
|
12,92
|
0,00
|
Автотранс
|
12,98
|
0,00
|
Параллель
|
13,99
|
0,00
|
Авиас
|
12,32
|
-0,15
|
БРСМ-Нафта
|
12,78
|
0,00
|
KLO
|
12,99
|
0,00
|
Marshal
|
12,60
|
0,00
|
Восток
|
12,55
|
0,00
|
Надежда
|
12,99
|
0,00
|
Родник
|
12,70
|
0,00
|
Овис
|
12,36
|
0,00
|
ОККО
|
12,98
|
0,00
|
Олас
|
12,50
|
-0,45
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,78
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,40
|
-0,11
|
ZOG
|
12,49
|
0,00
|
Mango
|
12,45
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
12,75
|
-0,04
|
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