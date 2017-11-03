Приват 3 октября опустили цену автогаза на 11-15 коп./л

Со 2 на 3 ноября стоимость автогаза в сетях АЗС «Укрнафта» и «Авиас» снизилась на 11-15 коп./л. Средняя по стране цена газа на «Авиас» составляет 12,32 грн/л, на «Укрнафте» - 12,40 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Другие операторы рынка за прошедшие сутки цены практически не меняли. На 45 коп./л до 12,50 шгрн/л цену снизила ровенская сеть «Олас». За счет снижения на «Привате» средние цены автогаза по стране опустились на 4 коп./л до 12,75 грн/л.

Напомним, по итогам октября розничные цены автогаза в среднем по стране показали снижение 5% (63 коп./л).

Стоимость автогаза на АГЗС на 3 ноября 2017 г., грн/л