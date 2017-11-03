Финансовые новости
- |
- 03.11.17
- |
- 10:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цены на нефть растут 3 ноября на заявлениях представителей ОПЕК
08:13 03.11.2017 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют положительную динамику на комментариях министров нефти Саудовской Аравии и Ирака, которые поддерживают оптимизм инвесторов относительно возможного продления сделки по сокращению добычи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.47 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,28%, до 60,79 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,42%, до 54,77 доллара за баррель.
Министр нефти Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, слова которого приводит агентство Блумберг, днем ранее заявил, что улучшение условий на нефтяном рынке будет продолжаться. "Когда мы с другими членами ОПЕК и странами, не входящими в организацию, соберемся через четыре недели в Вене, я ожидаю, что мы снова будем работать над тем, чтобы сократить глобальные запасы до их нормального уровня", - сообщил министр.
Поддержку ценам также оказали заявления министра нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби, которые передает агентство. По словам министра, Ирак поддержит любое решение нефтедобывающих стран, участвующих в соглашении по сокращению добычи нефти, включая продление сделки на девять месяцев после марта 2018 года для поддержания цен на нефть.
Все факторы указывают на то, что соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти будет довольно долговечным, считает глава Центра стратегических, энергетических и экономических исследований (SEER) Майкл Линч (Michael Lynch). "Сейчас мы можем наблюдать самый сбалансированный рынок с 2014 года", - добавил эксперт.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Завод боеприпасов в Украине: Почему он все же появится
|В чьих партсписках окажется бывший адвокат Януковича
|Что ждет каталонских деятелей после ареста
|Доллар на межбанке дорожает из-за роста валютного аппетита
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|МВФ выдвигает 4 требования к Украине для получения следующего транша
|Завод боеприпасов в Украине: Почему он все же появится
|Цены на нефть растут 3 ноября на заявлениях представителей ОПЕК
|Рынку не нужна команда: почему в ЕС не спорят об отопительном сезоне
|Як медреформа має покласти край корупції
|На украинских АЗС 2 ноября отмечался незначительный рост розничных цен на бензины и снижение на сжиженный газ
Это интересно
|8 ситуаций, влияющих на вашу карьеру
|Робособака Sony aibo нового поколения стала более естественной и умной
|Citroen C4 Cactus оснастили «ковром-самолетом» и лишили «подушек»
|Tesla открыла самый большой зарядочный комплекс в мире
|10 типичных ошибок покупателя: как сэкономить деньги
|Yamaha представила концептуальный пикап посадочной формулой 1+2+1
|Yamaha представила в Токио экспериментальный мотоцикл MOTOROiD