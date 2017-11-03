Цены на нефть растут 3 ноября на заявлениях представителей ОПЕК

Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют положительную динамику на комментариях министров нефти Саудовской Аравии и Ирака, которые поддерживают оптимизм инвесторов относительно возможного продления сделки по сокращению добычи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.47 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,28%, до 60,79 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,42%, до 54,77 доллара за баррель.

Министр нефти Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, слова которого приводит агентство Блумберг, днем ранее заявил, что улучшение условий на нефтяном рынке будет продолжаться. "Когда мы с другими членами ОПЕК и странами, не входящими в организацию, соберемся через четыре недели в Вене, я ожидаю, что мы снова будем работать над тем, чтобы сократить глобальные запасы до их нормального уровня", - сообщил министр.

Поддержку ценам также оказали заявления министра нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби, которые передает агентство. По словам министра, Ирак поддержит любое решение нефтедобывающих стран, участвующих в соглашении по сокращению добычи нефти, включая продление сделки на девять месяцев после марта 2018 года для поддержания цен на нефть.

Все факторы указывают на то, что соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти будет довольно долговечным, считает глава Центра стратегических, энергетических и экономических исследований (SEER) Майкл Линч (Michael Lynch). "Сейчас мы можем наблюдать самый сбалансированный рынок с 2014 года", - добавил эксперт.