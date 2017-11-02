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На украинских АЗС 2 ноября отмечался незначительный рост розничных цен на бензины и снижение на сжиженный газ
18:08 02.11.2017 |
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0.1% (2.0 коп/л) до 26.05 грн/л,
Цена бензина А-95 евро выросла на 0.1% (2.0 коп/л) до 27.22 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 25.01 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 02 ноября 2017 г. подешевел на 0.12% (2.0 коп/л) до 12.60 грн/л.
Как отмечает Терминал, доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46.3%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|26.05
|23.00
|0.08
|1.63
|Бензин А-95 евро
|27.22
|23.50
|0.07
|1.48
|Дизельное топливо Евро
|25.01
|22.69
|0.02
|2.60
|Сжиженный газ
|12.60
|11.15
|-0.12
|-0.73
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|26,98
|19,0
|27,81
|19,0
|25,66
|0,0
|12,63
|0,0
|ANP
|25,45
|0,0
|25,95
|0,0
|24,00
|0,0
|12,00
|-2,8
|SHELL
|26,65
|-1,3
|27,65
|-1,3
|25,35
|-1,7
|12,83
|-0,5
|WOG
|27,99
|0,0
|28,99
|0,0
|26,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|25,50
|0,0
|26,00
|0,0
|24,00
|0,0
|12,12
|-2,9
|Кло
|26,19
|0,0
|26,69
|0,0
|25,89
|0,0
|12,99
|0,0
|ОККО
|27,96
|0,0
|28,95
|0,0
|26,46
|0,0
|12,97
|0,2
|ТНК
|26,05
|0,0
|26,98
|0,0
|24,69
|0,0
|12,98
|0,0
|Укрнафта
|25,50
|0,0
|26,00
|0,0
|24,00
|0,0
|12,01
|-1,9
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
02 ноября 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 1 коп/л до 23.57 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась 0.18% (4 коп/л) до 24.27 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте немного снизились в цене - на 0.1% (2 коп/л) до 23.09 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 26 октября по 02 ноября 2017 г. уменьшилась на 0.0%, или 1.8 грн/т, и находится на уровне 21018.12 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 0.8%, или 176.9 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|23.57
|-0.05
|0.28
|1.20
|Бензин А-95 евро
|24.27
|0.18
|0.45
|0.36
|Дизельное топливо евро
|23.09
|-0.10
|0.50
|2.85
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро:
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