На украинских АЗС 2 ноября отмечался незначительный рост розничных цен на бензины и снижение на сжиженный газ

Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0.1% (2.0 коп/л) до 26.05 грн/л,

Цена бензина А-95 евро выросла на 0.1% (2.0 коп/л) до 27.22 грн/л.

Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 25.01 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 02 ноября 2017 г. подешевел на 0.12% (2.0 коп/л) до 12.60 грн/л.

Как отмечает Терминал, доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46.3%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 26.05 23.00 0.08 1.63 Бензин А-95 евро 27.22 23.50 0.07 1.48 Дизельное топливо Евро 25.01 22.69 0.02 2.60 Сжиженный газ 12.60 11.15 -0.12 -0.73





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 26,98 19,0 27,81 19,0 25,66 0,0 12,63 0,0 ANP 25,45 0,0 25,95 0,0 24,00 0,0 12,00 -2,8 SHELL 26,65 -1,3 27,65 -1,3 25,35 -1,7 12,83 -0,5 WOG 27,99 0,0 28,99 0,0 26,49 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 25,50 0,0 26,00 0,0 24,00 0,0 12,12 -2,9 Кло 26,19 0,0 26,69 0,0 25,89 0,0 12,99 0,0 ОККО 27,96 0,0 28,95 0,0 26,46 0,0 12,97 0,2 ТНК 26,05 0,0 26,98 0,0 24,69 0,0 12,98 0,0 Укрнафта 25,50 0,0 26,00 0,0 24,00 0,0 12,01 -1,9

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

02 ноября 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 1 коп/л до 23.57 грн/л.

Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась 0.18% (4 коп/л) до 24.27 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте немного снизились в цене - на 0.1% (2 коп/л) до 23.09 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 26 октября по 02 ноября 2017 г. уменьшилась на 0.0%, или 1.8 грн/т, и находится на уровне 21018.12 грн/т.

За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 0.8%, или 176.9 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 23.57 -0.05 0.28 1.20 Бензин А-95 евро 24.27 0.18 0.45 0.36 Дизельное топливо евро 23.09 -0.10 0.50 2.85



Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро: