Банки Уолл-стрит улучшили прогноз цен на нефть впервые за полгода - опрос WSJ

Банковские аналитики Уолл-стрит повысили прогноз цен на нефть впервые за полгода, свидетельствуют результаты ежемесячного исследования The Wall Street Journal.

Улучшение настроений обусловлено появлением признаков того, что сокращение добычи нефти крупнейшими мировыми поставщиками способствует ребалансировке рынка.

Четырнадцать представителей инвестиционных банков, участвовавших в проводившемся в конце октября опросе, ожидают, что марка Brent будет в среднем стоить $54 за баррель в 2018 году, что на $1 выше сентябрьской оценки. Прогноз для WTI увеличился также на $1 - до $51 за баррель.

На прошлой неделе цена Brent поднялась выше $60 за баррель впервые более чем за два года на сигналах со стороны Саудовской Аравии и России, двух крупнейших участников соглашения об ограничении добычи нефти, о поддержке продления его действия после марта следующего года. Следующее заседание ОПЕК+, на котором в том числе будет обсуждаться возможность расширения сделки, назначено на 30 ноября в Вене.

"Базовые факторы улучшаются, спрос - хороший, а выполнение соглашения ОПЕК - высокое, - отмечает аналитик из Jefferies Джейсон Гаммель. - Мы ожидаем, что картель вместе с партнерами из стран не-ОПЕК продлят соглашение о снижении добычи до конца 2018 года".

Как сообщал ранее министерский комитет по мониторингу выполнения сделки, страны ОПЕК и не-ОПЕК, участвующие в соглашении об ограничении нефтедобычи, в сентябре выполнили сделку на рекордные 120%.

По оценкам J.P.Morgan, в январе-сентябре уровень выполнения сделки был близок к 90%. При этом Саудовская Аравия "несомненно, делает все, что может, для балансировки рынка", отмечают аналитики банка.

Между тем ситуация на глобальном нефтяном рынке в 2018 году остается под вопросом из-за добычи нефти в США.

Замедление темпов роста сланцевой добычи в этой стране поддерживало нефтяные котировки последние месяцы, отмечает WSJ. Число скважин, бурение которых ведется в настоящее время, упало до 737 на прошлой неделе по сравнению с пиковым уровнем в 768, зафиксированным ранее в этом году.

Эксперты Commerzbank прогнозируют повышение производства нефти в США до рекордных более 10 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2018 года.

"Мы уверены, что нефтяные цены перегреты, и ожидаем корректировки в краткосрочной перспективе", - отмечается также в сообщении банка.

В 2019 году, согласно прогнозам опрошенных WSJ аналитиков, Brent будет стоить в среднем $58 за баррель. В октябре прошлого года прогноз составлял $72 за баррель.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 09:47 EET в четверг подорожали на 0,03% - до $60,51 за баррель. Между тем котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на 0,09% - до $54,25 за баррель.

