Финансовые новости
- |
- 02.11.17
- |
- 13:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Банки Уолл-стрит улучшили прогноз цен на нефть впервые за полгода - опрос WSJ
10:47 02.11.2017 |
Банковские аналитики Уолл-стрит повысили прогноз цен на нефть впервые за полгода, свидетельствуют результаты ежемесячного исследования The Wall Street Journal.
Улучшение настроений обусловлено появлением признаков того, что сокращение добычи нефти крупнейшими мировыми поставщиками способствует ребалансировке рынка.
Четырнадцать представителей инвестиционных банков, участвовавших в проводившемся в конце октября опросе, ожидают, что марка Brent будет в среднем стоить $54 за баррель в 2018 году, что на $1 выше сентябрьской оценки. Прогноз для WTI увеличился также на $1 - до $51 за баррель.
На прошлой неделе цена Brent поднялась выше $60 за баррель впервые более чем за два года на сигналах со стороны Саудовской Аравии и России, двух крупнейших участников соглашения об ограничении добычи нефти, о поддержке продления его действия после марта следующего года. Следующее заседание ОПЕК+, на котором в том числе будет обсуждаться возможность расширения сделки, назначено на 30 ноября в Вене.
"Базовые факторы улучшаются, спрос - хороший, а выполнение соглашения ОПЕК - высокое, - отмечает аналитик из Jefferies Джейсон Гаммель. - Мы ожидаем, что картель вместе с партнерами из стран не-ОПЕК продлят соглашение о снижении добычи до конца 2018 года".
Как сообщал ранее министерский комитет по мониторингу выполнения сделки, страны ОПЕК и не-ОПЕК, участвующие в соглашении об ограничении нефтедобычи, в сентябре выполнили сделку на рекордные 120%.
По оценкам J.P.Morgan, в январе-сентябре уровень выполнения сделки был близок к 90%. При этом Саудовская Аравия "несомненно, делает все, что может, для балансировки рынка", отмечают аналитики банка.
Между тем ситуация на глобальном нефтяном рынке в 2018 году остается под вопросом из-за добычи нефти в США.
Замедление темпов роста сланцевой добычи в этой стране поддерживало нефтяные котировки последние месяцы, отмечает WSJ. Число скважин, бурение которых ведется в настоящее время, упало до 737 на прошлой неделе по сравнению с пиковым уровнем в 768, зафиксированным ранее в этом году.
Эксперты Commerzbank прогнозируют повышение производства нефти в США до рекордных более 10 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2018 года.
"Мы уверены, что нефтяные цены перегреты, и ожидаем корректировки в краткосрочной перспективе", - отмечается также в сообщении банка.
В 2019 году, согласно прогнозам опрошенных WSJ аналитиков, Brent будет стоить в среднем $58 за баррель. В октябре прошлого года прогноз составлял $72 за баррель.
Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 09:47 EET в четверг подорожали на 0,03% - до $60,51 за баррель. Между тем котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на 0,09% - до $54,25 за баррель.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Саакашвили - не беженец: Кто спасает Михо от депортации из Украины
ТОП-НОВОСТИ
|Полетят ли головы в Киевской таможне после спецоперации НАБУ И ГФС
|Поставки белорусского бензина в Украину рухнули на 90%
|Розпродаж банківських активів: зрада і перемога перших "голландців"
|Санкций мало не бывает. Как США запланировали удушить российский ВПК
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Полетят ли головы в Киевской таможне после спецоперации НАБУ И ГФС
|Госбюджет-2017 за 10 мес. перевыполнен по доходам на 5,2% и недовыполнен в октябре на 2,3% - Госказначейство
|Поставки белорусского бензина в Украину рухнули на 90%
|Банки Уолл-стрит улучшили прогноз цен на нефть впервые за полгода - опрос WSJ
|Стоимость золота растет в ожидании оглашения имени нового главы ФРС
|Нефть торгуется разнонаправленно 2 ноября на данных о запасах в США и комментариях о сделке ОПЕК+
Это интересно
|Yamaha представила концептуальный пикап посадочной формулой 1+2+1
|Yamaha представила в Токио экспериментальный мотоцикл MOTOROiD
|Гиперкар Apollo IE: много карбона, 780 л.с. и 1350 килограммов прижимной силы
|Веру Toyota в водород не изменит даже новый аккумулятор для электромобилей
|BMW X2: "робот", три мотора и 470 литров в багажнике
|У электрокаров Nissan будет особый голос
|23-тонный электрогрузовик Daimler проедет 350 километров без зарядки