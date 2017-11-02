Нефть торгуется разнонаправленно 2 ноября на данных о запасах в США и комментариях о сделке ОПЕК+

Цены на нефть в четверг утром демонстрируют слабую разнонаправленную динамику на фоне данных о сокращении запасов сырой нефти в США и комментариях о договоренностях ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.55 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,03%, до 60,51 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,07%, до 54,26 доллара за баррель. Днем ранее нефть марки WTI впервые с 3 января превысила уровень в 55 долларов за баррель.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 27 октября, снизились на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 454,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения только на 0,38%, или на 1,756 миллиона баррелей, до 455,544 миллиона баррелей.

При этом запасы бензина в США снизились на 4 миллиона баррелей, или на 1,9%, до 212,8 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов - на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,2%, составив 128,9 миллиона баррелей.

Кроме того, оптимизм на сырьевых рынках поддерживается комментариями относительно договоренностей ОПЕК+. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидерами Ирана и Азербайджана в Тегеране заявил, что координация в рамках ОПЕК уже дала свои положительные результаты. Ранее Путин говорил, что соглашение о сокращении добычи нефти, если будет продлено, то как минимум до конца 2018 года.