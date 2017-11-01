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Цены на ДТ и бензины 1 ноября продолжают расти
12:00 01.11.2017 |
С 31 октября по 1 ноября розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 5 коп./л - до 26,28 грн/л и до 26,99 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ выросла на 6 коп./л - до 28,08 грн/л.
Стоимость дизтоплива, по состоянию на 1 ноября, составила 24,83 грн/л (+6 коп./л).
В «А-95» отметили, что на станциях сети OKKO все виды бензинов подорожали на 50 коп./л: А-92 - до 27,99 грн/л, А-95 - до 28,99 грн/л, А-95+ - до 29,99 грн/л и ДТ -до 26,49 грн/л. Также на 50 коп./л подорожали все марки бензинов в сети «Народна»
Такие сети как UPG, KLO, «Катрал», ZOG, «Автотранс» и «БРСМ-Нафта» повысили цены на топливо на 0,09-0,29 грн/л.
Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 1 ноября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 2,50 грн/л, А-95 - на 2,40 грн/л, А95+ - на 2,38 грн/л, а ДТ прибавило 2,94 грн./л.
На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 2-2,5 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 1 ноября/31 октября 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
26,94
|
0,00
|
27,75
|
0,00
|
28,72
|
0,00
|
25,75
|
0,00
|
Shell
|
26,77
|
0,00
|
27,77
|
0,00
|
30,07
|
0,00
|
25,41
|
0,00
|
SOCAR
|
27,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
25,40
|
0,00
|
25,90
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
UPG
|
25,70
|
0,00
|
26,20
|
0,00
|
29,30
|
0,00
|
24,10
|
0,20
|
WOG
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
Автотранс
|
25,48
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
24,48
|
0,15
|
Параллель
|
26,86
|
0,00
|
27,86
|
0,00
|
28,66
|
0,00
|
25,36
|
0,00
|
Авиас
|
25,45
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
26,45
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,37
|
0,00
|
25,87
|
0,00
|
26,70
|
0,00
|
23,49
|
0,09
|
KLO
|
26,19
|
0,20
|
26,69
|
0,20
|
28,49
|
0,00
|
25,89
|
0,20
|
Народна
|
25,55
|
0,50
|
26,05
|
0,50
|
26,55
|
0,50
|
24,20
|
0,20
|
Восток
|
26,05
|
0,00
|
27,25
|
0,00
|
28,25
|
0,00
|
24,75
|
0,00
|
Надежда
|
25,49
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
Овис
|
24,96
|
0,00
|
25,44
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
23,34
|
0,00
|
ОККО
|
27,99
|
0,50
|
28,99
|
0,50
|
29,99
|
0,50
|
26,49
|
0,50
|
Катрал
|
25,39
|
0,10
|
26,47
|
0,10
|
26,49
|
0,10
|
23,77
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
25,44
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
26,82
|
0,00
|
23,58
|
0,00
|
Укрнафта
|
25,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
26,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
ZOG
|
25,89
|
0,09
|
26,39
|
0,19
|
26,89
|
0,14
|
24,89
|
0,29
|
Mango
|
25,19
|
0,00
|
26,59
|
0,00
|
27,59
|
0,00
|
24,74
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
26,28
|
0,05
|
26,99
|
0,05
|
28,08
|
0,06
|
24,83
|
0,06
|
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