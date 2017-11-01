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Нефть торгуется вблизи двухлетних максимумов 1 ноября на ожиданиях продления сделки ОПЕК+
07:25 01.11.2017 |
Стоимость нефти в среду утром показывает положительную динамику, оставаясь в районе максимальных отметок за последние два года, на ожиданиях продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, а также на новых данных Американского института нефти (API) о снижении недельных запасов нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.
Согласно данным торгов, по состоянию на 06.50 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,3% - до 61,12 доллара за баррель. Цена Brent в ходе торгов вторника впервые с 3 июля 2015 года превысила отметку в 61 доллар за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,44%, до 54,62 доллара за баррель.
Участники торгов продолжают оценивать перспективы и стратегию ОПЕК по ребалансировке рынка нефти после того, в конце 2016 года организация и ряд не входящих в нее стран (ОПЕК+) договорились о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.
Кроме того, инвесторы обращают внимание на статистику Американского института нефти (API) по запасам нефти в США. Согласно опубликованным данным, запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 5,1 миллиона баррелей, запасы бензина при этом сократились на 7,7 миллиона баррелей, дистиллятов - на 3,1 миллиона баррелей. Теперь инвесторы ожидают данных о запасах нефти в США за неделю от Министерства энергетики страны в среду. По прогнозам аналитиков, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 октября, снизились на 1,756 миллиона баррелей, или на 0,38% - до 455,544 миллиона баррелей.
Еще одним важным фактором для рынка остается добыча нефти в США. Участники торгов пристально следят за данными по добыче в стране для оценки перспектив предложения "черного золота" на мировом рынке. "Добыча в США сейчас на 410 тысяч баррелей в сутки ниже максимума, достигнутого в апреле 2015 года, в 9,62 миллиона баррелей в сутки. Мы полагаем, что до конца года показатель преодолеет эту отметку", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка Barclays.
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