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Информация об агентстве
Бензины в сети WOG 31 октября подорожали на 50 коп./л
11:55 31.10.2017 |
С 30 по 31 октября розничные цены на бензины дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 12 коп./л и 11 коп./л - до 26,23 грн/л и до 26,93 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ выросла на 11 коп./л - до 28,01 грн/л.
Стоимость дизтоплива, по состоянию на 31 октября, составила 24,78 грн/л (+6 коп./л).
В «А-95» отметили, что на станциях все WOG виды бензинов подорожали на 50 коп./л: А-92 - до 27,99 грн/л, А-95 - до 28,99 грн/л и А-95+ - до 29,99 грн/л.
Такие сети как AMIC, KLO, «Овис», «Маркет», «Татнефть» и «Азовнефтепродукт» повысили цены на топливо на 0,1-1,02 грн/л.
Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 31 октября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 2,45 грн/л, А-95 - на 2,35 грн/л, А95+ - на 2,32 грн/л, а ДТ прибавило 2,88 грн./л.
На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 2-2,5 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 31/30 октября 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
26,94
|
0,15
|
27,75
|
0,36
|
28,72
|
0,33
|
25,75
|
0,56
|
Shell
|
26,77
|
0,00
|
27,77
|
0,00
|
30,07
|
0,00
|
25,41
|
0,00
|
SOCAR
|
27,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
25,40
|
0,50
|
25,90
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
UPG
|
25,70
|
0,00
|
26,20
|
0,00
|
29,30
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
WOG
|
27,99
|
0,50
|
28,99
|
0,50
|
29,99
|
0,50
|
26,49
|
0,00
|
Автотранс
|
25,48
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
24,33
|
0,00
|
Параллель
|
26,86
|
0,00
|
27,86
|
0,00
|
28,66
|
0,00
|
25,36
|
0,17
|
Авиас
|
25,45
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
26,45
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,37
|
0,00
|
25,87
|
0,00
|
26,70
|
0,00
|
23,40
|
0,15
|
KLO
|
25,99
|
0,20
|
26,49
|
0,20
|
28,49
|
0,10
|
25,69
|
0,30
|
Marshal
|
24,80
|
0,00
|
25,45
|
0,00
|
x
|
x
|
22,95
|
0,00
|
Восток
|
26,05
|
0,00
|
27,25
|
0,00
|
28,25
|
0,00
|
24,75
|
0,00
|
Надежда
|
25,49
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
Овис
|
24,96
|
0,48
|
25,44
|
0,48
|
28,98
|
1,02
|
23,34
|
0,00
|
ОККО
|
27,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Маркет
|
25,52
|
0,63
|
25,59
|
0,61
|
x
|
x
|
23,64
|
0,66
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
25,44
|
0,12
|
25,98
|
0,00
|
26,82
|
0,00
|
23,58
|
0,00
|
Укрнафта
|
25,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
26,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
ZOG
|
25,80
|
0,00
|
26,20
|
0,00
|
26,75
|
0,00
|
24,60
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
27,20
|
0,20
|
28,20
|
0,20
|
29,00
|
0,30
|
25,70
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
26,23
|
0,12
|
26,93
|
0,11
|
28,01
|
0,11
|
24,78
|
0,06
|
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