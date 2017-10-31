Бензины в сети WOG 31 октября подорожали на 50 коп./л

С 30 по 31 октября розничные цены на бензины дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 12 коп./л и 11 коп./л - до 26,23 грн/л и до 26,93 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ выросла на 11 коп./л - до 28,01 грн/л.

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 31 октября, составила 24,78 грн/л (+6 коп./л).

В «А-95» отметили, что на станциях все WOG виды бензинов подорожали на 50 коп./л: А-92 - до 27,99 грн/л, А-95 - до 28,99 грн/л и А-95+ - до 29,99 грн/л.

Такие сети как AMIC, KLO, «Овис», «Маркет», «Татнефть» и «Азовнефтепродукт» повысили цены на топливо на 0,1-1,02 грн/л.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 31 октября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 2,45 грн/л, А-95 - на 2,35 грн/л, А95+ - на 2,32 грн/л, а ДТ прибавило 2,88 грн./л.

На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 2-2,5 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 31/30 октября 2017 г., грн/л: