ОККО и WOG 31 октября опустили цену автогаза на 10 коп./л

С 30 на 31 октября стоимость автогаза в сети АЗС ОККО снизила на 12 коп./л - до 12,98 грн/л, WOG опустил цену на 9 коп./л - до 13,03 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

SUN OIL, Marshal, «БРСМ-Нафта» и «Татнефть-АЗС-Украина» снизили цены в пределах 5 коп./л. Кировоградская сеть «Рур Групп» опустиал цену на 20 коп./л - до 13,29 грн/л. Средние цены автогаза по стране за сутки снизились на 3 коп./л - до 12,82 грн/л.

По итогам октября розничные цены автогаза в среднем по стране показали 5 % снижение (63 коп./л).

Стоимость автогаза на АГЗС на 31 октября 2017 г., грн/л