Финансовые новости
- |
- 31.10.17
- |
- 12:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ОККО и WOG 31 октября опустили цену автогаза на 10 коп./л
11:48 31.10.2017 |
С 30 на 31 октября стоимость автогаза в сети АЗС ОККО снизила на 12 коп./л - до 12,98 грн/л, WOG опустил цену на 9 коп./л - до 13,03 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
SUN OIL, Marshal, «БРСМ-Нафта» и «Татнефть-АЗС-Украина» снизили цены в пределах 5 коп./л. Кировоградская сеть «Рур Групп» опустиал цену на 20 коп./л - до 13,29 грн/л. Средние цены автогаза по стране за сутки снизились на 3 коп./л - до 12,82 грн/л.
По итогам октября розничные цены автогаза в среднем по стране показали 5 % снижение (63 коп./л).
Стоимость автогаза на АГЗС на 31 октября 2017 г., грн/л
|
Оператор
|
Цена
|
Динамика к 30 октября
|
AMIC
|
12,70
|
0,00
|
Shell
|
12,92
|
0,00
|
SOCAR
|
13,25
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,55
|
-0,03
|
UPG
|
12,43
|
0,00
|
WOG
|
13,03
|
-0,09
|
Автотранс
|
12,98
|
0,00
|
Параллель
|
13,99
|
0,00
|
Авиас
|
12,50
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,80
|
-0,01
|
KLO
|
12,99
|
0,00
|
Marshal
|
12,60
|
-0,05
|
Восток
|
12,55
|
0,00
|
Надежда
|
13,09
|
0,00
|
Овис
|
12,48
|
0,00
|
ОККО
|
12,98
|
-0,12
|
Маркет
|
13,14
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,78
|
-0,03
|
Укрнафта
|
12,52
|
0,00
|
Родник
|
12,70
|
0,00
|
ZOG
|
12,55
|
0,00
|
Рур груп
|
13,29
|
-0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
12,82
|
-0,03
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Тимошенко проиграла выборы в объединенных территориальных громадах
|НБУ упростил порядок открытия и ведения счетов клиентов банков и осуществления безналичных расчетов
|Что грозит лидерам каталонских сепаратистов
|Россия, Клинтон, ФБР: что стоит за урановой сделкой США с Москвой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бензины в сети WOG 31 октября подорожали на 50 коп./л
|ОККО и WOG 31 октября опустили цену автогаза на 10 коп./л
|Тарифы "Укрзализныци" на грузоперевозки с сегодняшнего дня выросли на 15%
|Расширение дефицита текущего счета в сентябре обусловлено плановыми выплатами процентов по внешним обязательствам, - НБУ
|Цены на нефть незначительно снижаются 31 октября после предыдущего роста
|Потребление бензинов и ДТ в сентябре продолжило рост, - Госстат
Это интересно
|Nissan представил электрокроссовер с запасом хода более 600 километров
|Преемник Mitsubishi Lancer Evolution получил три электромотора
|Uber выпустил кредитную карту
|Lexus показал флагманский седан будущего с искусственным интеллектом
|Закон об увеличении штрафа за парковку на местах для инвалидов в 3,7 раза до 1,7 тыс. гривен вступил в силу
|Как начать разговор о повышении зарплаты: 5 советов
|Mazda Vision Coupe: большое четырехдверное купе на 21-дюймовых колесах