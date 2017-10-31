Цены на нефть незначительно снижаются 31 октября после предыдущего роста

Мировые цены на нефть демонстрируют умеренную негативную динамику во вторник утром после роста в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.57 EET стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,2% - до 60,4 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась также на 0,2% - до 54,02 доллара за баррель.

В пятницу стоимость марки Brent впервые с 3 июля 2015 года превысила 60 долларов за баррель, WTI - преодолела уровень в 54 доллара за баррель впервые с 1 марта.

В понедельник цены на нефть росли в пределах 0,7% на фоне надежд на продление сделки ОПЕК+ по сокращению добычи после марта 2018 года. Во вторник утром наметилась коррекция цен на "черное золото".

"Опасения переизбытка предложения могут запросто превратиться в опасения недостатка предложения, если запасы продолжат снижаться, что они и делают, а спрос продолжает расти", - сказал агентству Рейтер инвестиционный аналитик компании Rivkin Securities Уильям О'Лафлин (William O'Loughlin).

В октябре, за исключением недели, завершившейся 20 октября, запасы нефти в США показывали еженедельное снижение, что оказывало поддержку нефтяным котировкам.