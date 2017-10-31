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Цены на светлые нефтепродукты 30 октября демонстрируют рост
18:10 30.10.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 30 октября 2017 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и понижение цен на сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 1.07% (27.0 коп/л) до 25.91 грн/л,
Цена бензина А-95 евро выросла на 0.89% (24.0 коп/л) до 27.06 грн/л.
Дизельное топливо евро подорожало на 1.90% (46.0 коп/л) до 24.86 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 30 октября 2017 г. подешевел на 0.13% (2.0 коп/л) до 12.65 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46.8%.
Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.91
|22.00
|1.07
|1.12
|Бензин А-95 евро
|27.06
|22.50
|0.89
|0.92
|Дизельное топливо Евро
|24.86
|22.59
|1.90
|2.04
|Сжиженный газ
|12.65
|11.15
|-0.13
|-1.11
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|26,65
|1,0
|27,34
|1,0
|25,16
|0,0
|12,60
|6,0
|ANP
|25,45
|50,0
|25,95
|50,0
|24,00
|100,0
|12,08
|0,0
|SHELL
|26,66
|30,3
|27,67
|29,9
|25,36
|30,3
|12,84
|-0,9
|WOG
|27,49
|0,0
|28,49
|0,0
|26,49
|50,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|25,50
|50,0
|26,00
|50,0
|24,00
|100,0
|12,17
|0,0
|Кло
|25,99
|20,0
|26,49
|20,0
|25,69
|30,0
|12,99
|0,0
|ОККО
|27,46
|0,0
|28,45
|0,0
|25,96
|0,0
|13,09
|0,0
|ТНК
|26,03
|0,0
|26,98
|0,0
|24,69
|11,4
|12,98
|0,0
|Укрнафта
|25,50
|50,0
|26,00
|50,0
|24,00
|100,0
|12,04
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
30 октября 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.20% (5 коп/л) до 23.57 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась на и составляет 24.17 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.27% (6 коп/л) до 23.09 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 23 октября по 30 октября 2017 г. уменьшилась на 0.1%, или 19.9 грн/т, и находится на уровне 21019.95 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 1.8%, или 369.9 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|23.57
|0.20
|0.21
|0.74
|Бензин А-95 евро
|24.17
|-0.01
|0.45
|-0.66
|Дизельное топливо евро
|23.09
|0.27
|1.02
|3.77
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
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