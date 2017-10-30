Финансовые новости
- |
- 30.10.17
- |
- 16:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нефть Brent 30 октября обновила максимум более чем за 2 года на новостях об ОПЕК, Ираке
13:50 30.10.2017 |
Цены на нефть эталонных марок растут в понедельник, Brent обновила максимум с июля 2015 года, WTI держится у самого высокого уровня с февраля текущего года.
Инвесторы реагируют на сигналы о решимости ОПЕК продолжить ограничение нефтедобычи и сообщения о перебоях в трубопроводных поставках топлива из Ирака.
Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:20 EET увеличилась на 14 центов (0,23%) - до 60,58 доллара за баррель.
Декабрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 8 цента (0,15%) - до 53,98 доллара за баррель.
Саудовская Аравия в минувшие выходные поддержала идею продления ограничений на добычу нефти.
"Королевство подтверждает готовность", - подтвердил в субботу наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман ас-Сауд. Королевская семья и чиновники Саудовской Аравии нечасто делают подобные заявления о ситуации на нефтяном рынке, отмечает The Wall Street Journal.
Поставки из Иракского Курдистана в Турцию в объеме около 264 тыс. баррелей в сутки были приостановлены рано утром в понедельник, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление портового агента в турецком порту Джейхан.
Хеджевые фонды увеличили чистые длинные позиции по нефти Brent (разница между ставками на рост и снижение цен) на 2,6%, до 506,7 тыс. контрактов, на прошлой неделе, свидетельствуют данные ICE Futures Europe. Текущее значение близко к рекордному.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Бывший руководитель кампании Трампа и Януковича сдался властям США
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Ющенко решил составить компанию Богословской
|Сводный бюджет в январе-сентябре сведен с профицитом 41,7 млрд гривен, - НБУ
|Кабмин решил дать общинам заработать на земле 600 млн грн в год
|Колесников договорился о покупке кондитерской фабрики в России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Порошенко утвердил изменения в Бюджетный кодекс по повышению пенсий
|Нефть Brent 30 октября обновила максимум более чем за 2 года на новостях об ОПЕК, Ираке
|Общий госдолг в сентябре вырос на 0,6% до $77 млрд
|Сводный бюджет в январе-сентябре сведен с профицитом 41,7 млрд гривен, - НБУ
|Кабмин решил дать общинам заработать на земле 600 млн грн в год
|В Украине с 20 октября по 27 октября отмечались рост розничных цен на светлые нефтепродукты и понижение цен на сжиженный газ
Это интересно
|Преемник Mitsubishi Lancer Evolution получил три электромотора
|Uber выпустил кредитную карту
|Lexus показал флагманский седан будущего с искусственным интеллектом
|Закон об увеличении штрафа за парковку на местах для инвалидов в 3,7 раза до 1,7 тыс. гривен вступил в силу
|Как начать разговор о повышении зарплаты: 5 советов
|Mazda Vision Coupe: большое четырехдверное купе на 21-дюймовых колесах
|Рецепт счастья Эйнштейна продан за 1,56 млн долларов