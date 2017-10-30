Нефть Brent 30 октября обновила максимум более чем за 2 года на новостях об ОПЕК, Ираке

Цены на нефть эталонных марок растут в понедельник, Brent обновила максимум с июля 2015 года, WTI держится у самого высокого уровня с февраля текущего года.

Инвесторы реагируют на сигналы о решимости ОПЕК продолжить ограничение нефтедобычи и сообщения о перебоях в трубопроводных поставках топлива из Ирака.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:20 EET увеличилась на 14 центов (0,23%) - до 60,58 доллара за баррель.

Декабрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 8 цента (0,15%) - до 53,98 доллара за баррель.

Саудовская Аравия в минувшие выходные поддержала идею продления ограничений на добычу нефти.

"Королевство подтверждает готовность", - подтвердил в субботу наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман ас-Сауд. Королевская семья и чиновники Саудовской Аравии нечасто делают подобные заявления о ситуации на нефтяном рынке, отмечает The Wall Street Journal.

Поставки из Иракского Курдистана в Турцию в объеме около 264 тыс. баррелей в сутки были приостановлены рано утром в понедельник, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление портового агента в турецком порту Джейхан.

Хеджевые фонды увеличили чистые длинные позиции по нефти Brent (разница между ставками на рост и снижение цен) на 2,6%, до 506,7 тыс. контрактов, на прошлой неделе, свидетельствуют данные ICE Futures Europe. Текущее значение близко к рекордному.