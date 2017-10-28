В Украине с 20 октября по 27 октября отмечались рост розничных цен на светлые нефтепродукты и понижение цен на сжиженный газ

Бензин А-92 евро подорожал на 0.1% (2.0 коп/л) до 25.63 грн/л, сообщает Терминал.

Бензин А-95 евро вырос в цене на 0.1% (1.0 коп/л) до 26.82 грн/л,

Дизельное топливо евро, подорожало на 0.20% (5.0 коп/л) до 24.40 грн/л,

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 1.11% (14.0 коп/л) до 12.67 грн/л.

Средняя розничная цена на бензин А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках:

Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках:

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 25.63 22.00 -0.00 0.08 Бензин А-95 евро 26.82 22.50 0.00 0.05 Дизельное топливо Евро 24.40 22.50 0.09 0.20 Сжиженный газ 12.67 11.15 -0.15 -1.11





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 26,64 5,0 27,33 18,0 24,88 2,0 12,58 -14,0 ANP 24,95 0,0 25,45 0,0 23,00 0,0 12,12 -32,9 SHELL 26,36 0,0 27,37 -0,3 25,06 29,8 12,86 -13,0 WOG 27,49 0,0 28,49 0,0 25,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 25,00 0,0 25,50 0,0 23,00 10,0 12,20 -37,1 Кло 25,79 30,0 26,29 30,0 25,39 100,0 12,99 0,0 ОККО 27,46 0,0 28,45 0,0 25,96 0,0 13,09 -7,0 ТНК 26,03 1,6 26,98 0,0 24,46 0,0 13,24 -3,6 Укрнафта 25,00 0,0 25,50 0,0 23,00 0,0 12,08 -45,2

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 20 октября по 27 октября 2017 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 не изменились и составляют 23.53 грн/л, а бензин А-95 подорожал на 0.52% (13.0 коп/л) до 24.17 грн/л.

Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю снизились в цене на 0.7% (16.0 коп/л) до 23.02 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 20 октября по 27 октября 2017 г. уменьшилась на 0.1%, или 19.9 грн/т, и находится на уровне 21019.95 грн/т.

За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 3.9%, или 783.7 грн/т.





Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 23.53 22.30 0.09 0.02 Бензин А-95 евро, грн/л 24.17 23.50 0.03 0.52 Дизельное топливо Евро, грн/л 23.02 22.20 0.20 0.70 Сжиженный газ, грн/т 21019.95 18837.00 -0.09 -0.09

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро:

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро:

Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:

Средняя мелкооптовая цена на СПБТ: