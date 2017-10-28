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В Украине с 20 октября по 27 октября отмечались рост розничных цен на светлые нефтепродукты и понижение цен на сжиженный газ
23:29 27.10.2017 |
Бензин А-92 евро подорожал на 0.1% (2.0 коп/л) до 25.63 грн/л, сообщает Терминал.
Бензин А-95 евро вырос в цене на 0.1% (1.0 коп/л) до 26.82 грн/л,
Дизельное топливо евро, подорожало на 0.20% (5.0 коп/л) до 24.40 грн/л,
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 1.11% (14.0 коп/л) до 12.67 грн/л.
Средняя розничная цена на бензин А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках:
Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках:
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.63
|22.00
|-0.00
|0.08
|Бензин А-95 евро
|26.82
|22.50
|0.00
|0.05
|Дизельное топливо Евро
|24.40
|22.50
|0.09
|0.20
|Сжиженный газ
|12.67
|11.15
|-0.15
|-1.11
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|26,64
|5,0
|27,33
|18,0
|24,88
|2,0
|12,58
|-14,0
|ANP
|24,95
|0,0
|25,45
|0,0
|23,00
|0,0
|12,12
|-32,9
|SHELL
|26,36
|0,0
|27,37
|-0,3
|25,06
|29,8
|12,86
|-13,0
|WOG
|27,49
|0,0
|28,49
|0,0
|25,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|25,00
|0,0
|25,50
|0,0
|23,00
|10,0
|12,20
|-37,1
|Кло
|25,79
|30,0
|26,29
|30,0
|25,39
|100,0
|12,99
|0,0
|ОККО
|27,46
|0,0
|28,45
|0,0
|25,96
|0,0
|13,09
|-7,0
|ТНК
|26,03
|1,6
|26,98
|0,0
|24,46
|0,0
|13,24
|-3,6
|Укрнафта
|25,00
|0,0
|25,50
|0,0
|23,00
|0,0
|12,08
|-45,2
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 20 октября по 27 октября 2017 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 не изменились и составляют 23.53 грн/л, а бензин А-95 подорожал на 0.52% (13.0 коп/л) до 24.17 грн/л.
Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю снизились в цене на 0.7% (16.0 коп/л) до 23.02 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 20 октября по 27 октября 2017 г. уменьшилась на 0.1%, или 19.9 грн/т, и находится на уровне 21019.95 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 3.9%, или 783.7 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|23.53
|22.30
|0.09
|0.02
|Бензин А-95 евро, грн/л
|24.17
|23.50
|0.03
|0.52
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|23.02
|22.20
|0.20
|0.70
|Сжиженный газ, грн/т
|21019.95
|18837.00
|-0.09
|-0.09
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро:
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро:
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
Средняя мелкооптовая цена на СПБТ:
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