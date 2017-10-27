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Всемирный банк ухудшил прогноз роста цен на нефть
08:39 27.10.2017 |
Всемирный банк ухудшил свой прогноз по росту цен на нефть на текущий 2017 год на $2 за баррель - до $53. На следующий 2018 год прогноз ВБ по ценам на нефть снизился на $4 - до $56 за бочку "черного золота". Об этом говорится в докладе организации, посвященном ценам на биржевые товары.
Ранее Всемирный банк прогнозировал рост цены на нефть до $55 в текущем году. На 2018 год до этого организация прогнозировала бочку сырья по $60.
"Ожидается, что цены на нефть вырастут до $56 за баррель в 2018 году с $53 в этом году в результате постоянно растущего спроса, согласованного сокращения добычи среди экспортеров нефти и стабилизации добычи сланцевой нефти в США", - говорится в документе.
Сегодня, 27 октября, мировые цены на нефть демонстрируют слабую разнонаправленную динамику после роста накануне на заявлениях наследного принца Саудовской Аравии о возможном продлении соглашения ОПЕК+ по снижению добычи.
Баррель североморской нефти сорта Brentторгуется на $59,4, WTI опускалась в 7-52 по московскому времени до $52,63.
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