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Нефть торгуется разнонаправленно 27 октября после роста на заявлениях по сделке ОПЕК+
08:20 27.10.2017 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют слабую разнонаправленную динамику после роста днем ранее на заявлениях наследного принца Саудовской Аравии о возможном продлении соглашения ОПЕК+ по снижению добычи, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.52 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,17% - до 59,40 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,02% - до 52,63 доллара за баррель.
В четверг наследный принц королевства Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил в интервью агентству Блумберг, что Саудовская Аравия поддерживает продление соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. При этом он не стал уточнять, на какой срок, по его мнению, необходимо продлить соглашение.
На этом фоне цена на нефть марки Brent в четверг впервые с 26 сентября превысила уровень в 59 долларов за баррель.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.
Позднее в пятницу трейдеры ждут статистику от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) по количеству нефтяных и газовых буровых установок в США. На предыдущей неделе, завершившейся 20 октября, число буровых установок в стране снизилось на 15 штук, или на 1,6%, до 913 штук. В годовом выражении число установок увеличилось на 360 штук, или в 1,7 раза.
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