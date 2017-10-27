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Стоимость бензинов в рознице 26 октября не изменилась, цена на СУГ продолжила снижение
18:43 26.10.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 26 октября 2017 г. отмечалось понижение розничных цен на сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 25.63 грн/л.
Цена бензина А-95 евро не изменилась и составляет 26.82 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 24.37 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 26 октября 2017 г. подешевел на 0.26% (3.0 коп/л) до 12.69 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 47.3%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.63
|22.00
|0.00
|0.12
|Бензин А-95 евро
|26.82
|22.50
|0.00
|0.12
|Дизельное топливо Евро
|24.37
|22.50
|-0.01
|0.16
|Сжиженный газ
|12.69
|11.15
|-0.26
|-1.15
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|26,64
|0,0
|27,33
|0,0
|24,88
|0,0
|12,58
|-2,0
|ANP
|24,95
|0,0
|25,45
|0,0
|23,00
|0,0
|12,12
|-10,1
|SHELL
|26,36
|0,0
|27,37
|-0,3
|25,06
|0,0
|12,86
|-1,1
|WOG
|27,49
|0,0
|28,49
|0,0
|25,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|25,00
|0,0
|25,50
|0,0
|23,00
|0,0
|12,20
|-6,7
|Кло
|25,79
|0,0
|26,29
|0,0
|25,39
|0,0
|12,99
|0,0
|ОККО
|27,46
|0,0
|28,45
|0,0
|25,96
|0,0
|13,09
|-4,3
|ТНК
|26,03
|0,0
|26,98
|0,0
|24,46
|0,0
|13,24
|0,0
|Укрнафта
|25,00
|0,0
|25,50
|0,0
|23,00
|0,0
|12,08
|-15,5
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
26 октября 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался снижение цен на бензин А-92 евро и рост на бензин А-95 и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 1 коп/л до 23.50 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.43% (10 коп/л) до 24.16 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросло в цене на 0.24% (5 коп/л) до 22.98 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|23.50
|-0.04
|-0.05
|2.23
|Бензин А-95 евро
|24.16
|0.43
|0.47
|1.23
|Дизельное топливо евро
|22.98
|0.24
|1.00
|10.27
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро:
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