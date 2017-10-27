Стоимость бензинов в рознице 26 октября не изменилась, цена на СУГ продолжила снижение

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 26 октября 2017 г. отмечалось понижение розничных цен на сжиженный газ.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 25.63 грн/л.

Цена бензина А-95 евро не изменилась и составляет 26.82 грн/л.

Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 24.37 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 26 октября 2017 г. подешевел на 0.26% (3.0 коп/л) до 12.69 грн/л.

Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 47.3%.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 25.63 22.00 0.00 0.12 Бензин А-95 евро 26.82 22.50 0.00 0.12 Дизельное топливо Евро 24.37 22.50 -0.01 0.16 Сжиженный газ 12.69 11.15 -0.26 -1.15





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 26,64 0,0 27,33 0,0 24,88 0,0 12,58 -2,0 ANP 24,95 0,0 25,45 0,0 23,00 0,0 12,12 -10,1 SHELL 26,36 0,0 27,37 -0,3 25,06 0,0 12,86 -1,1 WOG 27,49 0,0 28,49 0,0 25,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 25,00 0,0 25,50 0,0 23,00 0,0 12,20 -6,7 Кло 25,79 0,0 26,29 0,0 25,39 0,0 12,99 0,0 ОККО 27,46 0,0 28,45 0,0 25,96 0,0 13,09 -4,3 ТНК 26,03 0,0 26,98 0,0 24,46 0,0 13,24 0,0 Укрнафта 25,00 0,0 25,50 0,0 23,00 0,0 12,08 -15,5

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

26 октября 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался снижение цен на бензин А-92 евро и рост на бензин А-95 и дизельное топливо в мелком опте.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 1 коп/л до 23.50 грн/л.

Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.43% (10 коп/л) до 24.16 грн/л.

В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросло в цене на 0.24% (5 коп/л) до 22.98 грн/л.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 23.50 -0.04 -0.05 2.23 Бензин А-95 евро 24.16 0.43 0.47 1.23 Дизельное топливо евро 22.98 0.24 1.00 10.27

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро: