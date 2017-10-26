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Нефть дешевеет 26 октября на росте запасов в США
08:28 26.10.2017 |
Мировые цены на нефть утром в четверг снижаются, продолжая реагировать на неожиданный рост запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.54 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,12% - до 58,37 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,13% - до 52,11 доллара за баррель.
Как сообщило в среду управление энергетической информации Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 20 октября, выросли на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 457,3 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали, напротив, снижение на 0,56%, или на 2,578 миллиона баррелей, до 453,922 миллиона баррелей.
Минэнерго сообщило также и о росте добычи "черного золота". За неделю показатель вырос на 13%, или на 1,101 миллиона баррелей в сутки, до 9,507 миллиона баррелей в сутки. При этом в обзоре сообщалось о снижении запасов бензина и дистиллятов. Стратегический резерв в стране также снизился - на 0,3 миллиона баррелей, до 671,4 миллиона баррелей.
В пятницу трейдеры ожидают статистики американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) по числу буровых установок в США. На предыдущей неделе, завершившейся 20 октября, число буровых установок в США снизилось на 15 штук, или на 1,6%, до 913 штук. Число нефтяных буровых снизилось на семь, или на 0,9% - до 736 единиц, газовых - на восемь штук, или на 4,3%, до 177 штук. В годовом выражении число установок увеличилось на 360 штук, или в 1,7 раза.
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