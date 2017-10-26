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В Украине 25 октября подорожал бензин А-95 и дизтопливо
19:07 25.10.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 25 октября 2017 г. отмечалось понижение розничных цен на сжиженный газ и незначительный рост на бензин А-95 и дизтопливо.
Как сообщает Теминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 25.63 грн/л.
Цена бензина А-95 евро выросла на 1.0 коп/л до 26.82 грн/л.
Дизельное топливо евро так же подорожало на 1.0 коп/л до 24.38 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 25 октября 2017 г. подешевел на 0.38% (5.0 коп/л) до 12.72 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 47.4%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.63
|22.00
|0.02
|0.20
|Бензин А-95 евро
|26.82
|22.50
|0.02
|0.24
|Дизельное топливо Евро
|24.38
|22.50
|0.03
|0.25
|Сжиженный газ
|12.72
|11.15
|-0.38
|-0.99
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|26,64
|0,0
|27,33
|0,0
|24,88
|0,0
|12,60
|-1,0
|ANP
|24,95
|0,0
|25,45
|0,0
|23,00
|0,0
|12,22
|-17,7
|SHELL
|26,36
|0,0
|27,37
|0,0
|25,06
|0,0
|12,87
|0,0
|WOG
|27,49
|0,0
|28,49
|0,0
|25,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|25,00
|0,0
|25,50
|0,0
|23,00
|0,0
|12,27
|-22,8
|Кло
|25,79
|0,0
|26,29
|0,0
|25,39
|0,0
|12,99
|0,0
|ОККО
|27,46
|0,0
|28,45
|0,0
|25,96
|0,0
|13,13
|-1,2
|ТНК
|26,03
|0,0
|26,98
|0,0
|24,46
|0,0
|13,24
|0,0
|Укрнафта
|25,00
|0,0
|25,50
|0,0
|23,00
|0,0
|12,23
|-24,8
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
25 октября 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и рост на дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.16% (4 коп/л) до 23.51 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.1% (2 коп/л) до 24.06 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросло в цене на 0.11% (3 коп/л) до 22.92 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 18 октября по 25 октября 2017 г. уменьшилась на 4.1 грн/т, и находится на уровне 21035.79 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 4.5%, или 902.4 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|23.51
|-0.16
|-0.14
|2.40
|Бензин А-95 евро
|24.06
|-0.08
|-0.06
|0.89
|Дизельное топливо евро
|22.92
|0.11
|0.89
|11.65
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро евро:
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