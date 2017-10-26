В Украине 25 октября подорожал бензин А-95 и дизтопливо

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 25 октября 2017 г. отмечалось понижение розничных цен на сжиженный газ и незначительный рост на бензин А-95 и дизтопливо.

Как сообщает Теминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 25.63 грн/л.

Цена бензина А-95 евро выросла на 1.0 коп/л до 26.82 грн/л.

Дизельное топливо евро так же подорожало на 1.0 коп/л до 24.38 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 25 октября 2017 г. подешевел на 0.38% (5.0 коп/л) до 12.72 грн/л.

Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 47.4%.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 25.63 22.00 0.02 0.20 Бензин А-95 евро 26.82 22.50 0.02 0.24 Дизельное топливо Евро 24.38 22.50 0.03 0.25 Сжиженный газ 12.72 11.15 -0.38 -0.99

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 26,64 0,0 27,33 0,0 24,88 0,0 12,60 -1,0 ANP 24,95 0,0 25,45 0,0 23,00 0,0 12,22 -17,7 SHELL 26,36 0,0 27,37 0,0 25,06 0,0 12,87 0,0 WOG 27,49 0,0 28,49 0,0 25,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 25,00 0,0 25,50 0,0 23,00 0,0 12,27 -22,8 Кло 25,79 0,0 26,29 0,0 25,39 0,0 12,99 0,0 ОККО 27,46 0,0 28,45 0,0 25,96 0,0 13,13 -1,2 ТНК 26,03 0,0 26,98 0,0 24,46 0,0 13,24 0,0 Укрнафта 25,00 0,0 25,50 0,0 23,00 0,0 12,23 -24,8

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

25 октября 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и рост на дизельное топливо в мелком опте.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.16% (4 коп/л) до 23.51 грн/л.

Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.1% (2 коп/л) до 24.06 грн/л.

В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросло в цене на 0.11% (3 коп/л) до 22.92 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 18 октября по 25 октября 2017 г. уменьшилась на 4.1 грн/т, и находится на уровне 21035.79 грн/т.

За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 4.5%, или 902.4 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 23.51 -0.16 -0.14 2.40 Бензин А-95 евро 24.06 -0.08 -0.06 0.89 Дизельное топливо евро 22.92 0.11 0.89 11.65

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро евро:



