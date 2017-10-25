Приват 25 октября опустил цены автогаза на 30 коп./л

Консолидированная сеть АЗС группы «Приват» с 24 на 25 октября опустила цены на сжиженный газ на 29-33 коп./л - до 12,52 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

AMIC, Shell, SUN OIL, Mango, OKKO и «БРСМ-Нафта» опустили цены в пределах 10 коп./л.

За счет снижения цен на «Авиас» и «Укрнафте» средняя розничная стоимость автогаза опустилась до 12,89 грн/л. Последний раз такие розничные цены фиксировались в середине августа перед резким скачком до 16 грн/л.

Напомним, на последнем аукционе СУГ производства ПАО «Укрнафта» 28 сентября был отпущен компании из орбиты «Приват» по цене на 500-1000 грн/т дешевле остальных участников рынка. «Приват» приобрел 5,5 тыс. т СУГ, 1 тыс. т была распределена между остальными участниками. Следующие торги «Укрнафты» запланированы на 25 октября (4 тыс. т).

Стоимость автогаза на АГЗС на 25 октября 2017 г., грн/л