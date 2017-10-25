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Приват 25 октября опустил цены автогаза на 30 коп./л
13:46 25.10.2017 |
Консолидированная сеть АЗС группы «Приват» с 24 на 25 октября опустила цены на сжиженный газ на 29-33 коп./л - до 12,52 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
AMIC, Shell, SUN OIL, Mango, OKKO и «БРСМ-Нафта» опустили цены в пределах 10 коп./л.
За счет снижения цен на «Авиас» и «Укрнафте» средняя розничная стоимость автогаза опустилась до 12,89 грн/л. Последний раз такие розничные цены фиксировались в середине августа перед резким скачком до 16 грн/л.
Напомним, на последнем аукционе СУГ производства ПАО «Укрнафта» 28 сентября был отпущен компании из орбиты «Приват» по цене на 500-1000 грн/т дешевле остальных участников рынка. «Приват» приобрел 5,5 тыс. т СУГ, 1 тыс. т была распределена между остальными участниками. Следующие торги «Укрнафты» запланированы на 25 октября (4 тыс. т).
Стоимость автогаза на АГЗС на 25 октября 2017 г., грн/л
|
Оператор
|
Цена
|
Динамика к 24 октября
|
AMIC
|
12,79
|
-0,02
|
Shell
|
12,98
|
-0,09
|
SOCAR
|
13,27
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,65
|
-0,05
|
UPG
|
12,43
|
0,00
|
WOG
|
13,13
|
-0,02
|
Автотранс
|
12,98
|
0,00
|
Параллель
|
13,99
|
0,00
|
Авиас
|
12,51
|
-0,33
|
БРСМ-Нафта
|
12,84
|
-0,03
|
KLO
|
12,99
|
0,00
|
Marshal
|
12,65
|
0,00
|
Восток
|
13,15
|
0,00
|
Надежда
|
13,09
|
0,00
|
Овис
|
12,48
|
0,00
|
ОККО
|
13,14
|
-0,02
|
Барс 2000
|
12,00
|
0,00
|
Родник
|
12,70
|
0,00
|
Авантаж
|
11,45
|
-0,00
|
Маркет
|
13,14
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,81
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,53
|
-0,29
|
ZOG
|
12,55
|
0,00
|
Mango
|
12,69
|
-0,12
|
Средняя цена в Украине:
|
12,89
|
-0,10
|
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